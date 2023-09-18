В Екатеринбурге из ТЦ «Манхэттен» эвакуировали 2000 человек из-за задымления

На месте работают 42 человека 14 единиц пожарной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за задымления в ТЦ «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка эвакуировали около 2000 человек. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в экстренных службах.

Как рассказали в ГУ МЧС Свердловской области.

- Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что в здании бизнес-центра произошло возгорание в помещение на 3-м этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в МЧС.

В 15:44 пожарным удалось локализовать огонь.

На месте работают 42 человека 14 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.