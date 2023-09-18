Сотрудники бизнес-центра покинули здание. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Манхэттен». На место ЧП прибыли не меньше трех пожарных машин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происходящего.

- Такое ощущение, что эвакуировали целое здание. На место тут же с сиреной прибыли пожарные машины, точно больше двух. Все работники центра ждут на улице. Пахнет гарью, не понятно, что именно горит, - рассказал свидетель.

На место прибыли пожарные. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Оказалось, что в бизнес-центре произошел пожар на третьем этаже. Огонь охватил два квадратных метра.

- Огнеборцами была организована эвакуация людей из здания. Информации о пострадавших не поступало. В 15:44 пожарные локализовали огонь. На месте работают 42 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

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