Тела Натальи и ее мужа нашли в лесопарке Верхней Пышмы 19 мая Фото: Олег ГАЛИМОВ

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти 24-летней екатеринбурженки Натальи и ее мужа Артема.

Тела супругов обнаружили утром 19 мая в лесопарке Верхней Пышмы. По предварительной версии, пара свела счеты с жизнью. Теперь двух маленьких детей воспитывает семья девушки.

- Был выдан отказной материал, уголовное дело не возбуждали. В этой истории нет криминала, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Наталья и Артем жили в общежитии на Старой Сортировке. У пары практически не было мебели, а из техники – лишь старый телевизор. Ранее соседи заявляли, что мужчина употреблял наркотики.

- Молодые ребята, муж с женой. Она не пила, не курила. Он – употреблял наркотики. Постоянной работы у них не было. Но кто-то их преследовал. Они несколько раз срочно исчезали. Оставляли мне ключ, чтобы я кормила кошек. В последний раз такое было в конце апреля. Дошло до того, что животных пришлось отдать в приют. А потом они снова объявились в начале мая. 9 числа точно тут были, а потом ночью был скандал у них опять. После 10 мая их не видели, - рассказывала соседка пары.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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