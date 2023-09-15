«Был у него случай в 1989 году»: пилот «Уральских авиалиний», севший в поле, рассказал, как повторил подвиг отца

Сергею 28 сентября исполнится 33 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятницу, 15 сентября, состоялась импровизированная пресс-конференция, организованная «Уральскими авиалиниями». На ней присутствовали два члена экипажа Airbus А320: командир воздушного судна Сергей Белов и старшая бортпроводница Дарья Глушкова.

Организаторы сразу предупредили, что отвечать на вопросы журналистов летчик не будет. Это связано с тем, что сейчас идет следствие. В ходе своего выступления летчик Сергей Белов довольно подробно рассказал о том, почему принял решение поменять аэропорт назначения и держать курс на Новосибирск, а не на Омск. Также пилот объяснил, чем было продиктовано решение приземлиться на пшеничное поле под Новосибирском.

Самолет посадили в пшеничном поле. Фото: «Уральские авиалинии»

Помимо рассказа о возникших технических трудностях, командир воздушного судна Airbus А320 рассказал, почему решил выбрать профессию пилота.

- Дедушка был военным штурманом. Папа был заслуженным летчиком. В 1989 году у него был случай на Ту-154 – рассинхронизация закрылков. Но он посадил самолет благополучно. Все остались живы-здоровы. После этого его наградили орденом Орденом «Трудового Красного знамени». Продолжить династию стало моей мечтой. В другой работе я себя не вижу. Надеюсь, снова увидимся с пассажирами, - с улыбкой подытожил Сергей Белов.

«КП-Екатеринбург» поговорила с бывшим командиром воздушного судна, специалистом по безопасности полетов Александром Романовым. Он объяснил, что означает термин «рассинхронизация закрылков» и объяснил, чем опасна подобная техническая неполадка.

- При выпуске закрылков создается дополнительная подъемная сила, чтобы самолет мог лететь на меньшей скорости. Это нужно на взлете или заходе на посадку. Если при выпуске закрылков в полете одна сторона крыла выпускается нормально, а вторую заклинивает (или она выпускается на меньший угол), то появляется очень большой кренящий момент. Для самолета создаются проблемы, - объясняет авиаэксперт.

Также Александр Романов рассказал, как пилоту необходимо поступать в данной ситуации.

- Чтобы избежать сваливания самолета, пилоту нужно прекратить выпуск [закрылков] и вернуть ручку в прежнее положение. Такие ситуации случаются. В этом случае сразу срабатывает сигнализация, да и пилоты это чувствуют, - уточнил авиаэксперт.

Напомним, внештатное приземление в пшеничном самолета, летевшего из Сочи в Омск, произошло 12 сентября. На борту в этот момент находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Приземляться в поле в Убинском районе Новосибирской области пришлось из-за целой цепочки роковых неудач. Сначала дала сбой гидравлическая система. Она, в частности, отвечает за управление самолетом. Пилоты поняли, что тормозить будет сложно, поэтому решили изменить место посадки.

Вместо Омска экипаж полетел в Новосибирск, так как там, по словам Сергея Белова, взлетно-посадочная полоса длиннее на 1100 метров и шире на 15 метров. Но у самолета перестали подниматься раскрытые створки шасси, топливо начало иссякать быстрее, чем рассчитывали пилоты. До аэропорта Толмачево его могло попросту не хватить. Поэтому и было принято решение сажать самолет в поле. К счастью, никто из людей, находившихся на борту, не получил серьезных травм.

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