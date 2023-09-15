Экипаж самолета прилетел в Екатеринбург в ночь на 15 сентября. Фото: "Уральские авиалинии"

Екатеринбург встречает пилотов-героев. Накануне в столицу Урала вернулся экипаж рейса U6-1383 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 12 сентября совершил посадку на пшеничное поле под Новосибирском. Он летел из Сочи в Омск, когда у воздушного судна отказала одна из гидросистем. Было решено перенаправить воздушное судно в Новосибирск. Однако из-за сильного ветра расход топлива увеличился и экипажу пришлось срочно сажать самолет в поле.

Экипаж рейса U6-1383, приземлившегося в поле Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. При посадке лишь два человека получили незначительные травмы. Членов экипажа в настоящее время отстранили от полетов. А это: командир судна 32-летний Сергей Белов, второй пилот, 56-летний Эдуард Семенов, а также четыре бортпроводника – Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.

Сразу по возвращении в Екатеринбург командир судна Сергей Белова и старшая бортпроводница Дарья Глушкова пообщались с «Комсомольской правдой».

Сергей Белов рассказал о том, что происходило на борту во время полета и посадки:

- Перед полетом самолет прошел техническое обслуживание, был проверен бортовой журнал, самолет был допущен к полету, годен. Экипаж прошел обследование у врачей. Приняли решение вылетать в Омск. Запаса топлива было на 5 часов 20 минут. До аэропорта Омска - 3 часа 20 минут. В запасе (до запасного аэропорта Новосибирска) у нас оставалось 2 часа.

Погода в аэропорту Омска была такая: порывистый ветер, сдвиг ветра.

В процессе полета я заметил отказ одной гидросистемы. В данном случае экипаж должен прервать заход на посадку и уйти на второй круг. Так как данный отказ ведет за собой увеличение посадочной дистанции, было небезопасно продолжать полет в Омск.

После ухода на второй круг, мы провели брифинг со вторым пилотом. Посчитали посадочную дистанцию с расчетом отказа гидросистемы. Долететь до аэродрома Новосибирска было осознанным решением, так как в Омске был порывистый ветер и сдвиг ветра. На тренажерах мы все это отрабатываем. Но в жизни я с таким не встречался. Мы приняли решение лететь до Новосибирска. Полоса там шире на 15 метров и длиннее на 1100 метров. В своих действиях мы не сомневались.

После того, как мы прошли рубеж возврата в аэропорт Омска, я заметил, что расчет топлива отличается от того количества, на которое я рассчитывал. Я осознал ситуацию. Топлива оставалось критически мало. Я доложил диспетчеру Новосибирска о критической ситуации. Вызвал старшего бортпроводника. Мы провели брифинг о том, что будет производиться посадка вне аэродрома. Далее мы провели брифинг со вторым пилотом, нашли безопасное место посадки в поле. Слева - лес, справа - болота.

Задача стояла, выполнить посадку безопасно и сохранить жизнь пассажиров. После посадки была произведена эвакуация.

Старший бортпроводник рейса, внештатно приземлившегося в Новосибирской области, Дарья Глушкова, отвечая на вопрос журналиста «КП-Екатеринбург», сравнила посадку на взлетной полосе и на пшеничном поле:

- Посадка прошла очень даже мягко. Нам очень повезло, что это было пшеничное поле, оно смягчило посадку, - рассказала Дарья Глушкова. - На борту было много детей. Матери сильно переживали. Но что касается мужчин, они охотно согласились помочь. Сибиряки повели себя по-мужски. Было много тех, кто вызвался нам помочь. Спасибо им за это большое. Это тоже героизм в такой ситуации. Конечно, напугались все, но все закончилось благополучно.

Добавим, что в настоящее время весь экипаж отстранен от полетов. Им предстоит дать объяснения в следственном комитете, в прокуратуре, а также перед руководством "Уральских авиалиний". Сам борт до сих пор находится в поле. Вывозить его оттуда будут частями и в течение продолжительного времени. "Уральские авиалинии" также пообещали возместить ущерб хозяину поля и выплатить всем пассажирам компенсацию "за испуг" в размере 100 тысяч рублей.

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