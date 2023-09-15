Пилот «Уральских авиалиний» рассказал, как выбирал поле для экстренной посадки

Сергей Белов рассказал, что является потомственным летчиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов рассказал, как выбирал поле во время внештатного приземления под Новосибирском.

Напомним, экстренная посадка рейса Сочи-Омск произошла 12 сентября. На борту в этот момент находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. Приземляться в поле в Убинском районе Новосибирской области пришлось из-за целой цепочки роковых неудач. Сначала дала сбой гидравлическая система. Она, в частности, отвечает за управление самолетом. Пилоты поняли, что тормозить будет сложно, поэтому решили изменить место посадки. Однако из-за невозможности убрать стойку шасси топливо начало стремительно заканчиваться. В итоге экипаж принял решение садиться в пшеничном поле.

- Провели со вторым пилотом брифинг, после чего нашли место для безопасной посадки. Выполнили посадку на поле, так как с правой стороны была заболоченная местность, а с левой стороны - леса. Это было единственное поле, на котором было можно произвести безопасную посадку. Стояла задача сохранить жизни, - отметил Сергей Белов.

Также командир воздушного судна рассказал, что экипаж не сомневался в своих решениях. Бортпроводник Airbus А320, отвечая на вопрос журналиста «КП-Екатеринбург», сравнила посадку на взлетной полосе и на пшеничном поле.