Стюардесса – об экстренном приземлении: «Пшеничное поле смягчило посадку»

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Фото: "Уральские авиалинии"

Старший бортпроводник рейса, внештатно приземлившегося в Новосибирской области, отвечая на вопрос журналиста «КП-Екатеринбург», сравнила посадку на взлетной полосе и на пшеничном поле.

- Посадка прошла очень даже мягко. Нам очень повезло, что было это пшеничное поле, оно смягчило посадку, - рассказала Дарья Глушкова во время брифинга, организованного «Уральскими авиалиниями». - На борту было много детей. Матери сильно переживали. Но что касается мужчин, они охотно согласились помочь. Сибиряки повели себя по-мужски. Было много тех, кто вызвался нам помочь. Спасибо им за это большое. Это тоже героизм в такой ситуации. Конечно, напугались все, но все закончилось благополучно.

Напомним, внештатное приземление в пшеничном самолета, летевшего из Сочи в Омск, произошло 12 сентября. На борту в этот момент находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. К счастью, во время экстренного приземления никто не получил серьезных травм.