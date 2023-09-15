Как Агата Кристи превратила жизнь мужа-изменника в детектив и поставила на уши всю Англию

3 декабря 1926 года Агата Кристи вышла из своего дома и пропала на 11 дней Фото: globallookpress.com

В 36 лет Агата Кристи уже опубликовала несколько детективов, обзавелась поклонниками, но всемирноизвестной писательницей еще не стала. Однако в декабре 1926 года крупнейшие англоязычные газеты планеты, не сговариваясь, о ней написали. И поводом к тому стал не новый роман, а… таинственное исчезновение писательницы. И в отличие от ее романов в реальной жизни не нашлось того Эркюля Пуаро или мисс Марпл, которые смогли бы объяснить, что же на самом деле произошло и почему она исчезла.

ПОССОРИЛАСЬ С МУЖЕМ

Завязка была как в детективном романе. На рассвете 4 декабря в заповеднике Ньюлендз Корнер заметили машину, стоявшую на краю обрыва. Казалось, еще чуть-чуть и она сорвется в пропасть. Кузов был покрыт инеем, одно из колес погнулось, а фары… горели. Но водителя не было. Полицейские нашли в салоне лишь женскую шубу да документы на имя Агаты Кристи.

- Случайно не она написала про Эркюля Пуаро «Таинственное происшествие в Стайлз»? - нахмурившись спросил один из полицейских.

Портрет Агаты Кристи в газете, где написано об ее исчезновении Фото: Reynolds’s Illustrated 12 декабря 1926 года

Имение Стайлз из названия романа - это еще и название особняка, в котором жила Агата Кристи. От места, где была найдена ее машина, до него всего 15 миль. Туда-то и направились полицейские за объяснениями.

Но они не обнаружили ни Агату, ни ее мужа, а только встревоженную прислугу и семилетнюю дочку четы. Никто не смог сказать, куда исчезла писательница. Все объяснения сводились к тому, что накануне Агата с мужем сильно поругались – оказывается, Арчибальд Кристи увлекся женщиной по имени Нэнси Нил.

Агата на нервах швырнула в мужа чайником, а он потребовал развод и, хлопнув дверью, умчался на работу. Через несколько часов и сама Агата села в свой автомобиль Morris Cowley и дала по газам.

«ЗАХОЧУ И ИСЧЕЗНУ»

Поиски развернули масштабные. Сотни полицейских опрашивали местных жителей. Задействовали даже аэроплан. Подключились волонтеры и журналисты…

Спустя восемь дней интенсивных поисков не было найдено ни одной зацепки. В прессе стали муссироваться несколько версий случившегося. Одна из них - самоубийство. Машина, которая была найдена на краю обрыва, не оставила за собой следов торможения. Казалось, будто Агата специально направила ее в пропасть, но почему-то не довела начатое до конца. Плюс, как объяснили служанки, Агата всегда ездила на машине со своей любимой собакой – терьером Питером. Но в ту поездку она его не взяла. Пожалела.

Пока Агаты Кристи не было, за ее дочерью присматривала прислуга Фото: globallookpress.com

Также обсуждались версии, что писательница либо страдает потерей памяти, либо стала жертвой преступления, либо… исчезла намеренно. На последнем настаивал ее муж Арчибальд.

- Она обсуждала такую возможность, - приводит цитату Арчибальда Кристи газета Reynold’s Illustrated News от 12 декабря 1926 года. – Некоторое время назад она сказала своей сестре: «Я могу взять и исчезнуть, стоит мне только захотеть. О, я бы тщательно подготовилась к этому».

Неудивительно, что скоро появились предположения, уж не причастен ли к пропаже Агаты Кристи ее муж. Но обвинять его полиция не торопилась.

ПОКА ЕЕ ИСКАЛИ, ТАНЦЕВАЛА

Газеты печатали фотографии Агаты Кристи. К десятому дню поисков музыканты дорогого спа-отеля Harrogate Hydro в графстве Норт-Йоркшир вдруг заметили, что одна из гостей похожа на писательницу. Они сообщили об этом в полицию, и вскоре в отель вместе с сотрудниками приехал Арчибальд Кристи. Оказалось, что все эти дни Агата провела здесь, снимая один из номеров.

- После своего «исчезновения», пока полиция и волонтеры прочесывали пруды и ямы, миссис Кристи болтала, танцевала и читала газеты! – возмущались в декабре 1926 года журналисты газеты The Sphere.

Муж Агаты - Арчибальд Кристи Фото: Reynolds’s Illustrated 12 декабря 1926 года

В отель Агата приехала на такси в тот же день, когда была найдена ее машина. Сказала, что прибыла из Кейптауна и в Англии находится в первый раз. При себе у нее был минимум вещей – портфель да сумка. Зарегистрировалась она под именем Тереза. А фамилию взяла такую же, какая была у любовницы мужа – Нил. Причем горничные давно заметили, что их новая постоялица похожа на ту, которую все ищут, но руководство отеля велело им молчать, чтобы не навлечь на заведение скандальную славу.

То ли Агата Кристи очень искусно притворялась, то ли и правда потеряла память, но она не могла объяснить, что с ней случилось и как она оказалась в отеле.

- Моя жена очень больна, страдает от потери памяти, - рассказал Арчибальд Кристи газете The Western Times 17 декабря 1926 года. – Три года ее жизни просто исчезли. Она не может вспомнить ничего, что происходило в этот период. <…> Она не знает, что у нее есть дочь. Мы показали ей фотографию, где она с Розалиндой. Жена спросила, чей это ребенок и сколько ей лет. И она понятия не имеет, из-за чего весь сыр-бор.

Агата Кристи покидает отель, в котором ее нашли Фото: The Sphere 25 декабря 1926

МУЖА НЕ УДЕРЖАЛА

Из отеля Агата Кристи с мужем выезжали под пристальными взорами фотоаппаратов. На снимке молодая, хорошо одетая женщина. На ней пальто и элегантная шапка. Она садится в машину, дверь которой для нее придерживают. Из отеля они с мужем поехали к сестре Агаты в Манчестер. Там ее наблюдали врачи. Память со временем вернулась к Агате Кристи, но никаких подробностей о случившемся до конца своей жизни она так и не поведала ни в прессе, ни в своей биографии.

Кстати, спустя два года после исчезновения газеты Англии вновь о нем вспомнили. В небольшой заметке было сказано, что Арчибальд Кристи женился на своей любовнице Нэнси Нил. Что до самой Агаты, то оставшись без финансовой поддержки мужа, чтобы обеспечить дочку, она стала усерднее писать детективы и скоро стала всемирно известным автором. И встретила таки любовь - археолога Макса Маллоуэна.

До сих пор существует два мнения по поводу таинственного исчезновения писательницы. Первое – она решила отомстить мужу и поэтому придумала детектив о своей пропаже, который мастерски претворила в жизнь. Второй – она действительно потеряла память из-за сильного стресса (ранее в том же году умерла ее мать, с которой Агата была очень близка. - Прим. ред.) Но, к сожалению, даже сейчас специалисты затрудняются ответить, какая версия правдивее.

ВОПРОС РЕБРОМ

Агата Кристи все придумала?

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный внештатный психотерапевт Минздрава Свердловской области:

- По описанию случай Агаты Кристи похож на так называемую диссоциативную фугу. Это форма психогенной амнезии, которая может длиться от нескольких минут до нескольких месяцев. Это способность психики закрыться от сильного страдания, стресса. И это не симуляция. Это нарушение памяти. Люди в это время ведут себя обычным образом, но могут быть слегка заторможены и растеряны. В это время они могут считать себя другой личностью. Агата Кристи назвалась именем любовницы мужа. Здесь тоже можно проследить личностно важную для нее информацию. Таким образом, она бессознательно хотела занять ее место. Такое состояние проходит достаточно спонтанно. А вот реабилитация от той травмы, которую человек пережил, проходит с помощью психотерапии, когда человек учится принимать ситуацию, себя, адаптироваться к происходящему.

До конца своей жизни Агата Кристи так и не раскрыла тайну своего исчезновения Фото: globallookpress.com

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