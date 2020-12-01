Куда пропали драгоценности Царской семьи, которые Романовы взяли с собой в ссылку на Урал

Николай II с родными незадолго до гибели. Фото: Государственный архив

Даже спустя 102 года в истории гибели Николая II и его семьи до сих пор много белых пятен. Одно из них – что стало с драгоценностями Романовых, которые они увезли с собой из Царского Села сначала в ссылку в Тобольск, а затем и в Екатеринбург. В последующие годы их находили по частям, но затем они вновь исчезали. Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, где они «всплывали» в последний раз.

ЖЕМЧУГА ИЗ КОРСЕТА НА ГОД СПРЯТАЛИ В ПОДПОЛЕ

Большевики расстреляли Царскую семью в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Местом убийства была выбрана подвальная комната дома инженера Ипатьева практически в самом центре Екатеринбурга. Еще в момент расстрела цареубийцы заметили, что с одеждой на дочерях отрекшегося императора происходит что-то непонятное. Мягкая ткань по какой-то причине не пропускала пули и штыки. Вот как об этом вспоминал руководитель расстрела Яков Юровский.

«Николай был убит самим комендантом наповал, затем сразу же умерли Александра Федоровна и люди Романовых. Алексей, три из его сестер и Боткин были еще живы. Их пришлось пристреливать. Это удивило коменданта, т.к. целили прямо в сердце. Удивительно было и то, что пули наганов отскакивали отчего-то рикошетом и как град прыгали по комнате. Когда одну из девиц пытались доколоть штыком, то штык не мог пробить корсажа…»

Сокровища Романовых в 30-х годах прошлого века оценили в миллионы советских рублей. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД России по Свердловской области

Позже, когда тела убитых повезли на машине за город, большевики присмотрелись к одежде дочерей отрекшегося императора и заметили, что на них были надеты «какие-то особые корсеты». Но осмотреть их убийцам удалось лишь, когда они приехали к заброшенной старательной шахте. Изначально тела хотели спрятать в ней, предварительно сняв с них одежду. Ее было решено сжечь в костре.

«Когда стали раздевать одну из девиц, увидели корсет, местами разорванный пулями - в отверстие были видны бриллианты, - вспоминал руководитель расстрела. - У публики явно разгорелись глаза. Комендант решил сейчас же распустить всю артель, оставив на охране несколько верховых и 5 человек, команды»

Большевики стали выпарывать бриллианты и украшения из одежды убитых ими женщин. У супруги Николая II – Александры Федоровны – они нашли вшитый в платье жемчужный пояс, состоявший из нескольких ожерелий. Всего же они нашли около восьми килограммов разных драгоценностей. Так как к городу уже вплотную подступали белые, большевики решили на время спрятать драгоценности в подполе одного из домов Алапаевска. Спустя год, когда красные снова заняли Екатеринбург, драгоценности достали из подпола и увезли в Москву.

Правда, что стало после с этими драгоценностями, историкам выяснить до конца не удалось. Известно лишь, что их отправили в столицу, где бриллианты и жемчуга принял комендант Московского Кремля Павел Мальков, тот самый, который расстрелял анархистку Фанни Каплан за попытку убить Ленина. По одной из версий, большевики просто разобрали украшения на составные части и продали по отдельности, так как государству после революции и разрушительной Гражданской войны нужны были деньги.

За сто лет многие фамильные ценности Романовых пропали без следа. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД России по Свердловской области

БРИЛЛИАНТ РАЗМЕРОМ С ЯЙЦО ПРОПАЛ

Зато известна судьба других драгоценностей, тех которые большевики обронили у старательной шахты и поэтому не смогли отправить в Москву. По воспоминаниям Юровского, шахта должна была стать лишь временным местом сокрытия царских останков. Уже следующей ночью тела достали из нее и повезли в другое место. А чтобы жители соседней деревни Коптяки не увидели этого, им сказали, что в лесу скрываются солдаты Чехословацкого корпуса, который в это время еще только-только подступал к Екатеринбургу.

«Объявили в деревне Коптяки, что в лесу скрываются чехи, лес будут обыскивать, чтобы никто из деревни не выезжал ни под каким видом. Было приказано, если кто ворвется в район оцепления, расстрелять на месте», - вспоминал Юровский.

Впрочем, любопытство у жителей Коптяков оказалось сильнее страха. Как только большевики сняли караул, они пошли посмотреть, что именно делали в лесу красные.

Один из них, 41-летний Михаил Бабинов позже, когда уже белые вошли в город, рассказал об этом судебному следователю по особо важным делам Николаю Соколову, которому Верховный правитель Колчак поручил выяснить, что стало с Царской семьей в Екатеринбурге.

«После снятия караула наши крестьяне, в числе которых находился и я решили проверить, что делали в лесу красноармейцы, предполагая, что они там, вероятно, спрятали оружие и боевые припасы, - давал показания Михаил Бабинов. - Недалеко от главной шахты оказались признаки небольшого горелого места, на котором валялись угольки, и был небольшой набросанный бугорок из глины и потухших углей. Мы разрыли этот бугорок, и среди глины и угольков оказались крест с зелеными камнями…»

Часть драгоценностей была спрятана в корсетах дочерей Николая II. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД России по Свердловской области

Крест этот, когда его помыли, заиграл на свету бриллиантами по краям и изумрудами в центре. Более того, сам он был сделан из платины. Это был полковой знак лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, который Царской семье подарили офицеры. Другая находка, сделанная жителями Коптяков – «водянистого цвета и значительной величины камень, граненый, с плоской серединой в белой с мельчайшими блестками оправе» – оказалась настоящим бриллиантом размером с голубиное яйцо. Это был подвесок бывшей императрицы Александры Федоровны. Что стало с этим бриллиантом в дальнейшем, историкам выяснить не удалось – он куда-то пропал. А вот судьба креста из платины с бриллиантами и изумрудами известна. Правда, прояснилась она относительно недавно.

Спустя 70 лет после убийства Царской семьи, в 1998 году, при раскопках на том месте, где находилась шахта археологи нашли осколок одного из изумрудов с этого креста. Его отбило одной из пуль при расстреле в подвале дома Ипатьева. Сейчас этот осколок хранится в Свердловском областном краеведческом музее. А сам крест обнаружился в… США.

По словам сотрудников музея, в 2013 году к ним на открытие выставки «Следствие длинною в век», посвященный гибели Царской семьи, приехал священник из Свято-Троицкого мужского монастыря, который находится в Джорданвилле, что примерно в 60 километрах от Нью-Йорка. В музее русской истории, который работает при нем, хранятся вещи Романовых, найденные на Урале после их смерти. Часть из них, включая крест, и другие найденные улики, вывез из России сначала в Китай, а затем и во Францию сам следователь Соколов, когда красные отбили у белых Екатеринбург. А после его смерти они уже попали в США.

СОКРОВИЩА ХОТЕЛИ ВЫБРОСИТЬ В РЕКУ

Но драгоценности, спрятанные в одежде, что были найдены в Екатеринбурге – не единственные фамильные ценности, которые Романовы взяли с собой в ссылку. Так, еще находясь в Тобольске, часть из них они смогли спрятать от большевиков. Дело в том, что в этом городе они не были изолированы от общества, как в Екатеринбурге.

К ним, например, допускали настоятельницу местного Иоанно-Введенского женского монастыря, а также ее помощницу Марфу Уженцеву. Как выяснилось годы спустя, перед тем, как Царскую семью отправили в Екатеринбург, к Уженцевой подошел камердинер Николая II Терентий Чемодуров и попросил передать настоятельнице монастыря сверток с драгоценностями на сохранение.

Василий Корнилов и Марфа Уженцева после задержания. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД России по Свердловской области

Так он и лежал у нее до 1923 года, пока монастырь не закрыли. Затем настоятельница решила передать его на хранение самой Марфе Уженцевой, а та завернула его в полотенце и спустила сначала в колодец за монастырем, а потом перепрятала в могилу на монастырском кладбище.

К тому моменту уже было известно, что Царская семья убита и за сокровищами никто не придет. Уженцева хотела на всякий случай избавиться от них, выбросив в реку Иртыш, но от этого поступка ее отговорил рыботорговец Василий Корнилов. Он взял драгоценности себе на хранение – зарыл в подполе.

Шли годы, а затем, 20 ноября 1933 года в дверь Марфы Уженцевой постучали. Оказалось, все это время большевики пытались выяснить, куда пропали фамильные драгоценности Романовых. Опрашивая всех, кто контактировал с Царской семьей в Тобольске, они и вышли в итоге на Уженцеву и Корнилова.

В этих сосудах в Тобольске несколько лет хранились драгоценности Романовых. Фото: предоставлено музеем истории ГУ МВД России по Свердловской области

«Всего изъято ценностей – 154 предмета, по предварительной оценке экспертов, на сумму в три миллиона двести семьдесят тысяч шестьсот девяносто три золотых рубля 50 копеек», - сообщается в отчете следственной группы.

Уженцева и Корнилов во всем сознались и были арестованы, а спустя еще четыре года их расстреляли. Что же до самих найденных драгоценностей, то среди них были и диадемы, и колье, и изделия Фаберже, и бриллианты.

Все это отправили в ГОХРАН, но следов от этого «клада» не осталось. По одной из версий, с ними поступили так же, как и с теми драгоценностями, которые были найдены в корсетах дочерей Николая II – разобрали и продали, чтобы пополнить казну.

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