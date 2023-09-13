В Свердловской области раскрыли убийство сотрудницы полиции

Эльвиру Муфазалову забили до смерти 29 апреля 2022 года Фото: «Одноклассники»

В Свердловской области задержали предполагаемого убийцу 31-летней сотрудницы службы участковых уполномоченных Эльвиры Муфазаловой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. Мать двоих детей, находящаяся в декрете по уходу за дочкой, была забита до смерти вечером 29 апреля прошлого года в поселке Первомайский. Тело старшего лейтенанта обнаружил отец на берегу Бисерти. Незадолго до этого Эльвира вместе с детьми уехала от мужа и стала жить у родителей.

По горячим следам был задержан бывший опекаемый Эльвиры Анатолий Хлызов. Но спустя три месяца инвалида выпустили из СИЗО. В декабре 2021 года расследование уголовного дела по статье 105 УК «Убийство» передали в первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

У Эльвиры остался сын и дочка Фото: «Одноклассники»

- Мужчина задержан, проживал в Красноуфимском округе. Сейчас он в изоляторе временного содержания. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта, - сообщил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Напомним, что незадолго до смерти Эльвира жаловалась на побои от мужа Артура Русинова. Недавно сестра Эльвиры рассказала о судебных тяжбах с семьей свояка.

- «Сегодня, получается, второй день после побоев, нанесенных Русиновым Артуром Викторовичем, законным супругом. Вообще вся часть головы отбита. Прям все опухшее. Сейчас отек начал сходить на глаз. Видите, весь глаз красный. У меня даже в челюсть тяжело отдает. Он схватил меня за волосы, клок был вырван. Голова болит до сих пор. Пила таблетки, мазала мазью. Сегодня второй день, а он даже не попросил прощения. Никаких слов не высказал. Просто выгоняет меня из дома. Как можно жить с человеком после такого? После таких побоев. Я была абсолютно трезвая, а он был в состоянии алкогольного опьянения. Напился своего самогона», - рассказывает на видео Эльвира Муфазалова.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru