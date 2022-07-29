Анатолий будет жить с родственниками Эльвиры. Фото: соцсети/предоставлено родственниками

Из изолятора временного содержания Нижних Серег выпустили 21-летнего Анатолия Хлызова. Он единственный фигурант уголовного дела об убийстве 38-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой. Мать двоих детей стала жертвой расправы 29 апреля, когда отправилась на рыбалку в поселке Первомайский. Анатолий был вместе с Эльвирой. Но близким рассказал, что «на них напал мужчина в черной маске».

Семья Эльвиры по-прежнему не верит в причастность Анатолия и даже объявила награду в 500 тысяч рублей за информацию о нападавшем. До 18 лет парнишка был под опекой Муфазаловой. А в кругу семьи называл ее мамой.

- За три месяца они так ничего и не собрали, - пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Александр Бушуев. – На комбинезоне с курткой следов крови не нашли. На изъятом в доме топоре тоже. Пришли результаты психиатрической экспертизы. Врачи отмечают небольшую умственную отсталость. Но характеристика очень хорошая: Анатолий дружелюбный, не агрессивный. Пока не идет речи о том, что с него снимут обвинения.

У Эльвиры остались маленькие сын и дочка. Фото: соцсети

Анатолий вышел из ИВС в шестом часу вечера. Нам удалось поговорить с ним сразу после освобождения. Но говорить о событиях ночи убийства Эльвиры Муфазаловой он отказался.

- Я счастлив выйти под подписку о невыезде. Буду жить в Бисерти с родственниками Эльвиры, они поддерживали меня все это время, - рассказал «КП-Екатеринбург» Анатолий Хлызов.

В конце прошлого года Эльвира Муфазалова ушла от своего мужа. Незадолго до этого она пожаловалась родственникам на побои и угрозы. Ранее мы публиковали видеозапись, снятую старшим лейтенантом полиции после избиения.

«Он схватил меня за волосы, клок был вырван. Голова болит до сих пор. Пила таблетки, мазала мазью. Сегодня второй день, а он даже не попросил прощения. Никаких слов не высказал. Просто выгоняет меня из дома. Как можно жить с человеком после такого? После таких побоев. Просто жесть, я в шоке. Я никогда в жизни ни от каких мужиков не получала побоев, ударов, никто меня не бил. А тут собственный, законный супруг избил меня. Конечно, после этого я была вынуждена вызвать сотрудников полиции. Потому что я не знала, чем дальше дело закончится. Он меня мог вообще убить. Башку бы там разбил мне. И лежала бы я потом…Не дай бог в гробу бы выехала отсюда, из дома», - говорит на записи Эльвира.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования убийства сотрудницы службы участковых уполномоченных. Муж Эльвиры Муфазаловой также отказался общаться с журналистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инсценировал утопление: завершено расследование убийства 21-летней сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга. Анастасия Гадирова жила в Академическом, ее труп обнаружил друг бабушки (подробнее)

На Урале будут судить отморозка, который убил девушку и ее маленького брата ради золотых сережек (подробнее)