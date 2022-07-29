Инсценировал утопление: завершено расследование убийства 21-летней сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга

Сыщики разыскивали душителя почти три месяца. Фото: предоставлено родственниками / СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет завершил расследование убийства 21-летней жительницы Академического Анастасии Гадировой. Сотрудница магазина интимных товаров была найдена мертвой в своей квартире на улице Павла Шаманова 25 июля.

Бабушка Насти забила тревогу, когда внучка не вышла на связь. Женщина попросила мужчину проверить ее. Когда он пришел, то увидел открытую дверь. Труп девушки лежал в наполненной водой ванне, именно поэтому прибывшая бригада скорой помощи изначально констатировала смерть от утопления.

Задержать убийцу удалось лишь в октябре – им оказался 24-летний Вадим Бадретдинов.

Мама Насти живет в Березовском, а отец - в Азербайджане. Фото: предоставлено родственниками

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, девушка была убита 24 июля. Пара поругалась и Бадретдинов набросился на Анастасию. Теперь ему грозит до 15 лет заключения в колонии строгого режима.

- Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый обхватил руками шею потерпевшей и сдавил руками, перекрыв доступ кислорода к органам дыхания, до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни, - пояснила пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова. Кроме убийства Вадиму предъявлено обвинение в краже. Известно, что обвиняемый украл из квартиры девушки ювелирные украшения, два планшета, телефон и видеокамеру.

- Покидая место происшествия, молодой человек похитил из квартиры ценное имущество на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. С похищенным имуществом обвиняемый скрылся, однако впоследствии был задержан в результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Сыщики уголовного розыска поймали Бадретдинова в Челябинске, где он прятался у подруги. Перед задержанием он надеялся спрятаться в шкафу.

- После убийства он с похищенным имуществом прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге, где сбыл краденое за 18 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды, - пояснил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Ранее отец Насти рассказывал, что его дочь тайно встречалась с Вадимом. Близкие не знали о ее отношениях.

- Бабушка рыдала и часто повторяла у могилы «Ну зачем ты его впустила?». Наталья (бывшая жена) и теща Надежда Геннадьевна ополчились против меня. Считают, что мне было наплевать на дочь. Но если бы мне была безразлична Настя, то я бы не навещал ее, не посылал бы деньги, не приехал бы на похороны. Только после ее смерти выяснилось, что она уволилась из банка и устроилась в магазин, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Махир Гадиров.

Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд.

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