Причиной убийства стала ссора. Фото: СОЦСЕТИ / СУ СКР по Свердловской области

Сыщики уголовного розыска задержали убийцу 21-летней жительницы Екатеринбурга Анастасии Гадировой. На протяжении трех месяцев 23-летний юноша прятался от полиции и часто менял место жительства. Он задушил девушку во время ссоры, труп был найден в ванне ее квартиры на улице Павла Шаманова.

Первой тревогу забила бабушка, которая была на даче и обеспокоилась тем, что внучка не отвечает на звонки. Она попросила своего знакомого проверить Настю.

- Приехав на указанный адрес, мужчина обнаружил, что дверь не заперта. Войдя внутрь, он обнаружил девушку в ванной без признаков жизни, - отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Убийцу задержали в Челябинске. Фото: СУ СК по Свердловской области

Отмечается, что предполагаемый душегуб уже под стражей, во время следственного эксперимента он показал, как убивал Анастасию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- С целью закрепления доказательственной базы с ним проведена проверка показаний на месте. В ходе этого следственного действия он рассказал о произошедшем криминальном инциденте, детально продемонстрировав свои действия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Отец Анастасии живет в Баку, а мама - в пригороде Екатеринбурга. Фото: СОЦСЕТИ

Примечательно, что убийцу поймали в квартире уже другой девушки в Челябинске. Он был явно не готов к визиту силовиков и спрятался в шкафу. Ранее родственники девушки рассказывали «КП», что Анастасия бросила работу в банке и устроилась работать в магазин интимных товаров.