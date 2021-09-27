Убийца попал на камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено родственниками Анастасии Гадировой

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела об убийстве 21-летней Анастасии Гадировой. Выпускница колледжа имени Ползунова была найдена мертвой в своей квартире в многоэтажке на улице Павла Шаманова 25 июля. Труп девушки обнаружила ее бабушка, женщина возвращалась с дачи и решила проверить внучку. Пенсионерку насторожило, что Настя не отвечает на звонки.

В начале десятого вечера Гадирову обнаружили без признаков жизни, лежащей в ванне. Бабушка вызвала скорую, но бригада лишь констатировала смерть и передала в полицию информацию о смерти.

- Дежурный, у нас здесь утопленник в ванне. Мы трупы не возим, уезжаем, - передал по телефону фельдшер.

Следователи СК провели ряд экспертиз и пришли к выводу, что причиной смерти стала асфиксия. То есть, Анастасию задушили. Предполагаемый убийца, ожидаемо, не смог пройти мимо объективов многочисленных камер в подъезде и на улице. Высокий мужчина в бейсболке оказался преступником из федерального розыска. По всей видимости, в тот день он пополнил список своих преступлений.

Родители Анастасии развелись в 2002 году. Мать живет в Березовском, а отец – работает в Азербайджане. По словам Махира Гадирова, дочь перестала общаться с ним в декабре 2020 года, после того, как он в последний раз отправил ей деньги. Анастасия училась на втором курсе заочного отделения РАНХиГС.

- В последний раз я приезжал к дочке в 2018 году, - вспоминает Махир Гадиров. – Тогда она еще училась в колледже. У нас были хорошие, доверительные отношения. Мы всегда были на связи, переписывались в WhatsApp. В 2019 году я постоянно высылал ей деньги, а в 2020 из-за пандемии у меня возникли сложности. Мы стали вечно ругаться, а 18 декабря я сделал последний перевод. Как выяснилось, она уже заблокировала меня.

Родные считают, что Настя тайно встречалась с убийцей. Фото: предоставлено родственниками Анастасии Гадировой

О смерти дочери Махир узнал от бывшей жены. Анастасию похоронили на Лесном кладбище. На похоронах отец узнал некоторые подробности случившегося.

- Бабушка рыдала и часто повторяла у могилы «Ну зачем ты его впустила?». Наталья (бывшая жена) и теща Надежда Геннадьевна ополчились против меня. Считают, что мне было наплевать на дочь. Но если бы мне была безразлична Настя, то я бы не навещал ее, не посылал бы деньги, не приехал бы на похороны. Только после ее смерти выяснилось, что она уволилась из банка и полгода как работала продавцом в магазине интимных товаров! Я предполагаю, что и со своим убийцей она надеялась встретиться тайно, чтобы бабушка не узнала, - добавил отец девушки.

В СУ СКР по Свердловской области по-прежнему воздерживаются от комментариев.