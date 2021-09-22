Труп девушки нашла бабушка. Фото: СОЦСЕТИ

В распоряжении «Комсомольской правды» появилось видео из подъезда дома № 34 по улице Павла Шаманова от 25 июля. В тот день в своей квартире была найдена мертвой 21-летнаяя сотрудница банка Анастасия Гадирова.

По данным «КП», девушка стала жертвой беглого преступника, находящегося в федеральном розыске. Труп девушки обнаружила бабушка, Анастасия лежала в ванне. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

- Следователи говорят, что ищут преступника. Другой информации у нас нет, - рассказали знакомые убитой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но в СК пока воздерживаются от комментариев.