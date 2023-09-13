Эльвире Муфазаловой был 31 год Фото: Фото: «Одноклассники»

Задержанным по делу об убийстве сотрудницы полиции из Нижних Серег Эльвиры Муфазаловой оказался муж женщины Артур Русинов. После смерти Эльвиры дети остались жить с ним и его родителями в деревне под Красноуфимском. Женщина была забита до смерти 29 апреля 2021 года, когда отправилась на рыбалку.

- Русинов доставлен в изолятор временного содержания. Следствие решило не везти его на избрание меры пресечения в Ленинский суд Екатеринбурга, чтобы сэкономить время. Меру пресечения изберут в Нижних Сергах, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Напомним, что незадолго до смерти Эльвира жаловалась на побои от мужа Артура Русинова. Недавно сестра Эльвиры рассказала о судебных тяжбах с семьей свояка.

- «Сегодня, получается, второй день после побоев, нанесенных Русиновым Артуром Викторовичем, законным супругом. Вообще вся часть головы отбита. Прям все опухшее. Сейчас отек начал сходить на глаз. Видите, весь глаз красный. У меня даже в челюсть тяжело отдает. Он схватил меня за волосы, клок был вырван. Голова болит до сих пор. Пила таблетки, мазала мазью. Сегодня второй день, а он даже не попросил прощения. Никаких слов не высказал. Просто выгоняет меня из дома. Как можно жить с человеком после такого? После таких побоев. Я была абсолютно трезвая, а он был в состоянии алкогольного опьянения. Напился своего самогона», - рассказывает на видео Эльвира Муфазалова.

Осенью 2022 года Артур Русинов писал заявление в Следственный комитет, в котором требовал привлечь к ответственности редакцию «КП-Екатеринбург» за указание его имени в публикациях. Однако ведомство не нашло состава преступления в том, что корреспондент назвал имя супруга убитой женщины.