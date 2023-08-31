Семья убитой на Урале сотрудницы полиции подала в суд на мужа девушки

У Эльвиры Муфазаловой остались сын и дочка Фото: соцсети
Семья убитой в Нижних Сергах сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой подала в суд на мужа девушки Артура Русинова. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала сестра скончавшейся Элина Хадеева. По словам женщины, семья Эльвиры добивается определения порядка общения с детьми.
- Артур и его семья не дают мне или родителям общаться малышами. Мальчику сейчас четыре с половиной года, девочке скоро исполниться три. Мы не знаем, что у них там происходит. И в каких условиях проживают, - рассказала Элина Хадеева.
Эльвира Муфазалова была забита до смерти 29 апреля на берегу Бисерти. Изначально обвинение было предъявлено инвалиду Анатолию Хлызову, который находился вместе с женщиной на рыбалке. Однако позже юношу отпустили из следственного изолятора.
С января 2023 года уголовное дело находится в первом отделе по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пока воздерживаются от комментариев. По данным «КП-Екатеринбург», новых фигурантов в расследовании по-прежнему нет.
Ранее становилось известно, что незадолго до смерти Эльвира сообщала родственникам о побоях, которые ей наносил муж.
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