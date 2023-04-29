У Эльвиры осталось двое маленьких детей Фото: «Одноклассники»

Прошел год с того момента, как на берегу Бисерти в поселке Первомайский Нижнесергинского района была убита 31-летняя сотрудница службы участковых уполномоченных Эльвира Муфазалова. Мы решили вспомнить хронологию событий, связанных с трагедией.

МУЖЧИНА В ЧЕРНОЙ МАСКЕ

По словам родственников, незадолго до смерти Эльвира вместе с сыном и дочкой ушла от мужа Артура и стала жить вместе с родителями. Там же проживал 21-летний инвалид Анатолий Хлызов, который ранее был опекаемым Эльвиры. С Толиком она познакомилась во время работы в отделе ПДН. А когда парнишка стал совершеннолетним, взяла под свое крыло.

Вечером 29 апреля Эльвира и Анатолий уехали на «Ниве» к реке, чтобы порыбачить. Около полуночи испуганный Толик прибежал домой и заявил, что на женщину напал мужчина в черной маске.

- Отец схватил монтировку и побежал искать ее, - вспоминает сестра погибшей Элина Хадеева. – Там вся трава была в крови. Ее вырубили не одним ударом. Сломали нос, пальцы на левой руке и лучевую кость.

Анатолий Хлызов все еще числится обвиняемым в убийстве Эльвиры Фото: читатель «КП»/«Одноклассники»

По данным «КП-Екатеринбург», первым подозреваемым в убийстве Эльвиры стал ее отец. Все из-за найденной рядом с телом Эльвиры монтировки. Но после этого следователи переключили внимание на Толика. А через несколько дней предъявили ему обвинение и добились ареста. Инвалид провел в СИЗО четыре месяца, но потом его отпустили на свободу.

- Статус обвиняемого с Анатолия не снимали. Но вряд ли все идет к тому, что уголовное дело в отношении Хлызова будет направлено в суд. О ходе следствия нам не сообщают, - объяснил адвокат Александр Бушуев.

ЖАЛОВАЛАСЬ НА ПОБОИ

По словам Элины Хадеевой, после смерти сестры муж Эльвиры забрал детей к себе в деревню Приданниково и практически не разрешает общаться с племянниками. Родственники убитой намерены через суд добиться определения порядка общения с детьми.

По словам родных, Эльвира любила свою работу Фото: «Одноклассники»

- Поведение ее мужа меня до сих пор удивляет. От хороших мужей не уходят же. Дети живут с его родителями и постоянно жалуются на нехватку денег. Но у них пенсия, и за каждого ребенка должны приходить по 15-16 тысяч. Я боюсь, что они вырастут и вообще не будут помнить о матери, - рассказывает сестра Эльвиры.

В конце 2021 года Эльвира жаловалась родственникам на побои. В ноябре того года старший лейтенант полиции сняла на видео свое изувеченное лицо.

«Сегодня, получается, второй день после побоев, нанесенных Русиновым Артуром Викторовичем, законным супругом. Вообще вся часть головы отбита. Прям все опухшее. Сейчас отек начал сходить на глаз. Видите, весь глаз красный. У меня даже в челюсть тяжело отдает. Он схватил меня за волосы, клок был вырван. Голова болит до сих пор. Пила таблетки, мазала мазью. Сегодня второй день, а он даже не попросил прощения. Никаких слов не высказал. Просто выгоняет меня из дома. Как можно жить с человеком после такого? После таких побоев. Я была абсолютно трезвая, а он был в состоянии алкогольного опьянения. Напился своего самогона», - рассказывает на видео Эльвира Муфазалова.

С января 2023 года уголовное дело находится в первом отделе по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пока воздерживаются от комментариев. По данным «КП-Екатеринбург», новых фигурантов в расследовании по-прежнему нет.

Семья Эльвиры объявила награду в миллион рублей за информацию об убийце.