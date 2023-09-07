Пока Александра Полымова была в СИЗО скончался ее бывший муж Фото: предоставлено Евгенией Кротовой

Жительницу Широкой Речки Александру Полымову, обвиняемую в убийстве сожителя Григория, просят выпустить из СИЗО. В ближайшее время Верх-Исетский районный суд вновь рассмотрит вопрос о продлении срока заключения под стражей. Защита же будет настаивать на домашнем аресте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила адвокат Евгения Кротова. Трагедия развернулась в квартире Александры на улице Суходольской в ночь на 17 апреля.

По одной из версий, женщина могла зарезать сожителя из-за просьбы сделать музыку потише. Ранее Александра жаловалась на побои.

- Есть основания полагать, что показания Александры расходятся с тем, что уже удалось установить следствию. И пока все в ее пользу. Одна из дочек находится у матери Григория, вторая девочка у его тети. Домашний арест позволит детям воссоединиться с матерью. Мы знаем, что Григорий злоупотреблял спиртным и избивал Александру. А в тот вечер просто обезумел, - рассказала «КП-Екатеринбург» Евгения Кротова.

Сейчас дети Александры у родственников убитого сожителя Фото: предоставлено Евгенией Кротовой

Ситуацию с детьми осложняет еще и тот факт, что родной отец одной из девочек недавно скончался из-за проблем с сердцем.

- От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщал ранее старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Следствием СК России осуществлен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены судебные экспертизы. С учетом установленных обстоятельств следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной, признавшей вину, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Защита Александры не исключает, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Но пока Полымову не направляли на психолого-психиатрическую экспертизу.

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