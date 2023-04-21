Молодая мать признала вину

В Екатеринбурге 28-летнюю домработницу Александру Полымову арестовали по обвинению в убийстве сожителя Григория. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла в ночь на 17 апреля в новостройке на Суходольской. Молодая мать не стала скрываться, а сама вызвала полицию.

В ту же ночь ее задержали. В пресс-службе Верх-Исетского суда сообщили, что 18 числа Александре избрали меру пресечения в виде ареста.

- Наряд полиции прибыл в квартиру, где лежал труп 36-летнего мужчины, около 01:57. На теле были видны признаки насильственной смерти в виде колото-резаной раны на шее, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.

В Следственном комитет подтвердили факт трагедии, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Александре грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, у нее за плечами уже две судимости за кражи.

- От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Следствием СК России осуществлён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены судебные экспертизы. С учётом установленных обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной, признавшей вину, меры пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции сообщили, что женщина была дважды судима за кражи Фото: соцсети

Как оказалось, причиной рокового конфликта стала громкая музыка. В ту ночь к Александре пришла подруга. Девушки выпили и продолжили веселиться после полуночи.

- В определенный момент мужчина решил отдохнуть, но ему помешала громкая музыка из комнаты, где продолжали веселиться дамы. Тогда сожитель начал возмущаться и ударил гостью. Фигурантка, в свою очередь, вступилась за подругу и поставила точку в этом конфликте с помощью хозяйственно-бытового ножа, - отметили в УМВД Екатеринбурга.

Знакомые Григория выражают соболезнования на его странице «ВКонтакте». Мужчину собираются похоронить в Башкирии.

- У них и раньше были конфликты, - вспоминает знакомый Григория. – Она могла разбить его телефон, он потом приходил ночевать ко мне. С Александрой он познакомился два года назад через соцсети. Потом переехал жить к ней, у нее двое детей есть. Гриша работал слесарем в автосервисах, потом был отделочником. В последнее время работал на себя. Насколько мне известно, в ночь убийства Александра разбила об голову Григория графин. А потом ударила ножом в шею. Кроме подруги там еще двое мужчины были в квартире.

Нам удалось связаться с родными Александры, но они отказались комментировать ситуацию.