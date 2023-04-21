Девушка признала вину Фото: соцсети

Александра Полымова, обвиняемая в убийстве сожителя Григория, ранее жаловалась на побои. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила подруга домработницы. По версии следствия, женщина ударила Григория ножом в шею.

- Он ее очень сильно бил и не один раз. Бухал Гриша сильно, не работал, только халтуры были, влез в долги. Жить ему было негде - вот он и не уходил, она пенсию получала на дочь, на это и жили. У него долго паспорта не было получил только в феврале он его. Он боялся документ делать, видимо, прятался от кого-то. Он что-то в Казахстане натворил и бежал оттуда, - сообщила подруга Александры.

Это фото Александра прислала подруге 16 января 2023 года Фото: читатель «КП»

Трагедия в квартире на Суходольской произошла в ночь на 17 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Верх-Исетский суд избрал для Александры меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в полиции сообщили, что у женщины есть две судимости за кражи.