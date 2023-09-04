Отец погибшей на Урале 16-летней школьницы съездил на шоу к Малахову

На шоу у Андрея Малахова раскрылись новые подробности загадочной смерти 16-летней Даны. Фото: соцсети/ Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отец загадочно погибшей 16-летней Даны из Каменска-Уральского съездил на программу к Андрею Малахову. 8 августа его дочь вернулась на электричке из Екатеринбурга и пошла домой пешком, так как автобусы уже не ходили. На следующий день тело девушки нашли в яме, в десяти метрах от лесополосы.

По словам отца Даны, предварительно причиной смерти стала передозировка синтетическим веществом. Что это за вещество, станет известно после экспертизы в сентябре. Но сам мужчина не верит в это и считает, что его дочь убили.

- Она мечтала стать педагогом, вела здоровый образ жизни, не пила и не курила. Не могла она сама умереть, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» Александр Ильиных.

Чтобы доказать свою правоту, отец погибшей школьницы принял участие на шоу Андрея Малахова. Ранее мужчина собрал записи с камер наблюдения и практически полностью восстановил маршрут школьницы в ту роковую ночь. На видео видно, как за девушкой следит мужчина на велосипеде. 1 сентября его арестовали под подозрением в убийстве. Однако сам велосипедист вину отрицает.

В программе «Малахов» на телеканале «Россия 1» неожиданно раскрылись и другие версии гибели школьницы. Подробности вы можете узнать в выпуске.

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