Положение о конкурсе «Леди в погонах – 2023»: Екатеринбург и Свердловская область

Положение о проведении онлайн фотоконкурса

«Леди в погонах»

1. Основные положения

1.1. Редакция екатеринбургского филиала АО ИД «Комсомольская правда» проводит онлайн фотоконкурс «Леди в погонах - 2023» (далее Конкурс) на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

1.2. Одна из главных целей проекта – выявить талантливых и перспективных полицейских, а также содействовать повышению престижа профессии сотрудника полиции.

1.3. Конкурс «Леди в погонах - 2023» в Свердловской области проводится на основе настоящего Положения.

1.4. Организатором Конкурса является екатеринбургский филиал АО ИД «Комсомольская правда».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Познакомить читателей «КП» с сотрудниками полиции, пользующимися безусловным доверием граждан, поддержкой и уважением коллег.

2.2. Рассказать аудитории сайта «Комсомольская правда» о тонкостях профессии сотрудника полиции.

2.3. Повысить престиж профессии сотрудников органов внутренних дел в глазах граждан.

2.4. Стимулировать сотрудников полиции к повышению собственного профессионального уровня и знаний.

2.5. По результатам онлайн фотоконкурса определить имя сотрудницы полиции из Свердловской области, которой будет отдано наибольшее число голосов среди читателей сайта www.ural.kp.ru.

3. Участие в фотоконкурс

3.1. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники органов внутренних дел, проживающие и работающие на территории Свердловской области.

3.2. Для участия необходимо отправить краткий рассказ о себе (до 500 символов), свое фото и контактный номер телефона на электронную почту организатора Конкурса: konkurs.ekb@phkp.ru.

3.3. В период с 1 по 22 сентября 2023 года на сайте www.ural.kp.ru будет происходить голосование в фотоконкурсе «Леди в погонах - 2023».

3.4. Участие в конкурсе, в том числе отправка электронных писем на почту организатора, предполагает, что конкурсант дает организатору согласие на обработку своих персональных данных.

4. Сроки и условия проведения конкурса

1 этап – Сбор заявок, фото и анкет участников на konkurs.ekb@phkp.ru

с 23 по 25 августа 2023 г.

2 этап – Народное голосование с 1 по 22 сентября 2023 года.

3 этап – Подведение итогов до 25 сентября 2023 года.

4 этап – Дата награждения победителя (победителей) дополнительно будет объявлена не позднее 25 сентября 2023 года.

Организаторы оставляют за собой право изменить сроки любого из этапов.

Критерии оценки участников фотоконкурса

5.1. Победители выявляются путем народного голосования среди жителей региона с 1 по 22 сентября 2023 года на сайте www.ural.kp.ru .

5.2. Участники народного голосования оцениваются по количеству голосов на сайте.

По итогам конкурса

6.1. Победитель (победители) приглашается для участия в радиопередаче на радио «Комсомольская правда».

6.2. С победителем (победителями) размещаются интервью в газете и на сайте «Комсомольская правда».

6.3. Организатор организовывает торжественную церемонию награждения победителя (победителей), в ходе которой происходит вручение памятных дипломов и призов.

6.4. Проводится фотосессия с победителем (победителями).

Дата, место и формат церемонии награждения могут быть изменены. Обо всех изменениях организаторы будут сообщать путем публикаций на сайте www.ural.kp.ru.

Информационные партнеры

Еженедельная газета «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» 92,3 FM, сайт www.ural.kp.ru.

Также Организаторы вправе привлекать для продвижения конкурса третьих лиц в качестве информационных партнеров.

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет Конкурса (Екатеринбургский филиал АО «ИД «Комсомольская правда») по тел.: +7 902 260 22 39; e-mail: konkurs.ekb@phkp.ru