Для выдачи СИЗ уральское предприятие использует вендинговые аппараты

Фото: СУМЗ

В Свердловской области СУМЗ развивает систему выдачи средств индивидуальной защиты через вендинговые аппараты. В настоящее время на территории завода уже стоит три автомата – два в административно-бытовом корпусе цеха серной кислоты и один в цехе разделения воздуха №1 кислородно-компрессорного цеха. В ближайшее время планируется организовать выдачу СИЗ через вендинговые аппараты работникам участков по ремонту технологического и энергетического оборудования ремонтно-механического цеха и лаборатории охраны окружающей среды.

В рамках реализации проекта аутсорсинга по обеспечению работников средствами защиты, пилотный запуск аппаратов и первая выдача стартовали летом этого года. Через аппараты круглосуточно можно получить защитные очки, респираторы, беруши, перчатки всех видов и расходные материалы для масок (фильтры и т.п.).

Фото: СУМЗ

- Принцип работы автомата: работник подходит с пропуском, подносит его к считывателю, на экране появляется меню. В этом меню указаны те СИЗ, которые положены к выдаче по утвержденному перечню. Работник выбирает нужный вид защиты и терминал формирует выдачу. Вся информация автоматически вносится в личную карточку учета выдачи СИЗ и отслеживается по базе. Ранее информацию о выдаче мастер заносил в личную карточку вручную, - пояснили на предприятии.