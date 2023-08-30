В Свердловской области вынесли приговор соседу, прострелившему голову 11-летней девочке

Сергей Карпицкий также должен выплатить 750 тысяч рублей семье ребенка Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Алапаевске вынесли приговор 50-летнему жителю села Нижняя Синячиха Сергею Карпицкому. 22 июня Сергей выстрелил в голову 11-летней соседской девочке, которая гуляла с друзьями. Школьницу экстренно доставили на вертолете в Екатеринбург, где ее прооперировали. Спустя месяц девочку выписали.

Сергея Карпицкого задержали 25 июня. Поводом для предъявления обвинений стала найденная в огороде гильза. Изначально водитель бульдозера заявил, что «стрелял в коршуна». Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушения на убийство». Впоследствии квалификацию сменили на статью 213 УК «Хулиганство» и 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В огороде Сергея нашли гильзу Фото: СУ СКР по Свердловской области

По версии следствия, Карпицкий стрелял из охотничьего карабина «ТОЗ-16», калибра 5,6 мм. В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для стрелка 8 лет лишения свободы.

- По месту жительства гражданина проведен обыск с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для расследования. Проведены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, баллистическая и криминалистическая судебные экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Алапаевский городской суд приговорил Сергея Карпицкого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме этого суд удовлетворил гражданский иск семьи пострадавшей девочки на 750 тысяч рублей.

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