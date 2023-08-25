Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург придет бабье лето

В начале сентября в регионе может потеплеть до +20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец лета не порадовал уральцев теплыми деньками. В последнюю неделю августа в Свердловскую область пришли похолодание и проливные дожди. «КП-Екатеринбург» спросила у главного синоптика региона Галины Шепоренко, стоит ли уральцам ждать бабье лето.

- Потепление в Екатеринбурге и Свердловской области можно ожидать только после 5-7 сентября. Вероятно, столбик термометра в период бабьего лета поднимется до +18…+20 градусов. В начале сентября также ожидается меньшее количество осадков, - рассказала главный синоптик Свердловской области.

По словам Галины Шепоренко, до 5 сентября в регионе сохранится прохладная погода с небольшими потеплениями.

- Ближайшую неделю в Екатеринбурге и Свердловской температура воздуха днем будет держаться отметки +15 градусов. Самые холодные дни ожидаются с 27 по 29 августа. В этот период днем столбик термометра опустится до +10, ночью – до +6. В первой пятидневке сентября тоже больших изменений в погоде не ожидается. Но преобладающими температурами днем уже: +12…+17 градусов, - добавляет Галина Шепоренко.

Напомним, 24 августа синоптики зафиксировали первые осенние заморозки в Свердловской области. В предстоящие выходные дни, 26-27 августа, будет облачно и пройдут небольшие, местами умеренные дожди.