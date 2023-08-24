В Свердловскую область пришла осень
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики зафиксировали первые осенние заморозки в Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
- Ночью 23 августа на метеостанции Красноуфимск было -0,2 градуса, ночью 24 августа в Михайловске температура опускалась до -0,4 градуса, - рассказали синоптики.
Напомним, ране синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области. Температура по прогнозам будет ниже климатической нормы на три градуса: в ближайшие трое суток ночью +3…+8 градуса, днем +14…+18 градусов. В предстоящие выходные дни, 26-27 августа, температура почти не изменится, но будет облачно и пройдут небольшие, местами умеренные дожди.
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