В Свердловскую область пришла осень Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики зафиксировали первые осенние заморозки в Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

- Ночью 23 августа на метеостанции Красноуфимск было -0,2 градуса, ночью 24 августа в Михайловске температура опускалась до -0,4 градуса, - рассказали синоптики.

Напомним, ране синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области. Температура по прогнозам будет ниже климатической нормы на три градуса: в ближайшие трое суток ночью +3…+8 градуса, днем +14…+18 градусов. В предстоящие выходные дни, 26-27 августа, температура почти не изменится, но будет облачно и пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

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