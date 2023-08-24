Муж Вероники не верит в ее непричастность к смерти мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга 24 августа прошло заседание, на котором рассмотрели ходатайство следователя СКР о продлении Веронике Наумовой меры пресечения в виде заключения под стражу. 26 июня женщина сообщила в полицию о «пропаже» мальчика. Однако спустя три дня призналась, что спрятала труп ребенка в арендованном гараже.

Вскрытие показало, что кости мальчика не были повреждены. А давность смерти установили как «не менее месяца». Сама же Наумова заявила следствию, что Далер скончался 3 декабря 2022 года в результате «несчастного случая».

С 30 июня многодетная мать находится за решеткой по обвинению в убийстве 6-летнего опекаемого Далера. Кроме этого, ее уличили в мошенничестве и истязании.

За два месяца изменилось немногое. Главной новостью последних дней стало досрочное освобождение из колонии родного отца Далера. Худжановиддин Бобиев провел за решеткой пять лет. В свою очередь муж Вероники Наумовой выразил готовность пообщаться с отцом ребенка и отметил, что по-прежнему намерен развестись.

- Вернусь ли я на СВО? Пока точно не знаю, это не от меня зависит. Я по-прежнему намерен развестись с женой. Обязательно встречусь с отцом Далера. Решение суда я в любом случае узнаю от знакомых. Я думаю, она получит то, что заслужила. И суд сам решит, какое наказание ей дать. В ее слова о непричастности к смерти Далера не верю, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Наумов.

Перед заседанием адвокат обвиняемой Жанна Калегина сообщила, что вновь намерена добиваться для Вероники смягчения меры пресечения до домашнего ареста. Чтобы она вернулась в квартиру, где сейчас живет ее муж Александр.

Худжановиддин Бобиев также пришел в суд. Отныне он признан потерпевшим по уголовному делу. Кроме этого, «КП-Екатеринбург» стало известно, что следствие ужесточило обвинение по части убийства. Отныне Наумову обвиняют в убийстве малолетнего, совершенное с особой жестокостью (пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК).

Родной отец Далера Худжановиддин Бобиев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате суд принял решение продлить Веронике Наумовой срок содержания под стражей до 26 ноября 2023 года, то есть еще на три месяца.

- Вероника Наумова не считает себя виновной и не согласна находиться под стражей. Решение об обжаловании пока не принято, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Наумовой Жанна Калегина.

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