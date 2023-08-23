Сейчас Веронику Наумову проверяют на вменяемость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муж Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, опроверг появившуюся 23 августа в СМИ информацию. По словам Александра, он по-прежнему намерен развестись с супругой.

- Вернусь ли я на СВО? Пока точно не знаю, это не от меня зависит. Я по-прежнему намерен развестись с женой. Обязательно встречусь с отцом Далера. Решение суда я в любом случае узнаю от знакомых. Я думаю, она получит то, что заслужила. И суд сам решит, какое наказание ей дать. В ее слова о непричастности к смерти Далера не верю, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Наумов.

Напомним, что 21 августа родного отца Далера выпустили на свободу. С 2018 года Худжановиддин Бобиев отбывал наказание в ИК-10, где оказался уже после рождения сына.

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