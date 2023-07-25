Судьба опекунши погибшего Далера оказалась в руках сестры мальчика

6-летнего Далера пошли погибшим в конце июня в Екатеринбурга. Фото: соцсети

Судебно-медицинская экспертиза не смогла определить точную причину смерти малыша Далера, скончавшегося в опекаемой семье. Шестилетнего ребенка искали три дня полицейские и волонтеры.

О его пропаже заявила опекун Вероника Наумова, которая сейчас обвиняется в убийстве, истязании и мошенничестве. Мальчика искали с 26 июня, в итоге 29 июня его тело обнаружили в гараже неподалеку от дома, где он жил.

По данным «КП-Екатеринбург», ткани трупа мальчика подверглись сильным гнилостным изменениям. Известно лишь, что давность смерти составила более месяца. А кости скелета были целы. Предварительная дата смерти Далера - 3 декабря 2022 года. Почти семь месяцев его тело пролежало в гаражном боксе.

Мальчика нашли в гараже недалеко от дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Источник отмечает, что Вероника Наумова не теряет надежды выйти из СИЗО. И уверена, что докажет свою невиновность.

Показания Наумовой не изменились. По ее словам, мальчик погиб в результате несчастного случая. А сама она не поняла, как он умер. Единственной, кто знал о смерти Далера, была его старшая сестра. Теперь именно на ее показаниях будет строиться обвинение, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Вероника Наумова находится в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемая по трем уголовным статьям пробудет в СИЗО минимум до 26 августа. Изначально правоохранители придерживались той версии, которую озвучивала опекун, – мальчик убежал из дома сам. Однако полицейских и следователей насторожило то, что Вероника Наумова выбросила все вещи маленького Далера, включая даже зубную щетку. На второй день поисков стала отрабатываться версия, при которой к исчезновению мальчика может быть причастна опекунша.

Прощание с Далером прошло 5 июля. Ребенка похоронили по мусульманским традициям.

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