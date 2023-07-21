«Выбросила все - от одежды до зубной щетки»: после смерти Далера опекунша избавилась от его вещей

Веронику Наумову арестовали до 26 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается расследование по делу о гибели 6-летнего мальчика Далера. Его тело нашли 29 июня в гараже на улице Дорожной - в 300 метрах от дома, в котором он жил. По обвинению в преступлении была задержана Вероника Наумова, которая была опекуном ребенка. По предварительным данным, Далер умер еще в декабре прошлого года и с того момента его тело лежало в гараже.

Спустя полгода, 26 июня, опекунша вдруг заявила, что ребенок пропал. В поисках участвовали больше тысячи человек. Но обнаружили тело сотрудники полиции. Как удалось выяснить корреспондентам «КП-Екатеринбург», о том что опекунша может быть причастна к исчезновению Далера правоохранители заподозрили, когда заметили, что в квартире, где жил Далер, нет личных вещей ребенка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомлённый источник.

В этом гараже 29 июня было найдено тело Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На первоначальном этапе отрабатывалась версия, что ребенок действительно сбежал из квартиры. Но при осмотре жилья сразу же возникли вопросы к Наумовой. Выбросила все - от одежды до зубной щетки. Уже на второй день поисков стала отрабатываться версия о том, что самый близкий Далеру человек причастен к его исчезновению, - пояснил «КП-Екатеринбург» инсайдер.

Прощание с Далером состоялось 5 июля. Мальчика похоронили по мусульманским традициям. Сама Вероника Наумова не признает вину в смерти малыша. Как минимум до 26 августа она пробудет под арестом - в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве малолетнего, мошенничестве и истязаниях.

Прощание с Далером состоялось 5 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге простились с 6-летним Далером, найденным мертвым в гараже

Мальчика похоронят по мусульманским традициям (Подробнее)

Опекуншу, полгода скрывавшую смерть 6-летнего Далера, отправили под арест на два месяца

Веронику Наумову обвиняют в «убийстве малолетнего», а также мошенничестве и истязаниях (Подробнее)

Опекунше Далера отказали в освобождении из СИЗО

Вероника Наумова не признает вину в смерти малыша, тело которого прятала в гараже с декабря (Подробнее)