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Происшествия21 июля 2023 11:17

«Выбросила все - от одежды до зубной щетки»: после смерти Далера опекунша избавилась от его вещей

Опекунша Далера выдала себя, выбросив вещи погибшего малыша
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Веронику Наумову арестовали до 26 августа

Веронику Наумову арестовали до 26 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается расследование по делу о гибели 6-летнего мальчика Далера. Его тело нашли 29 июня в гараже на улице Дорожной - в 300 метрах от дома, в котором он жил. По обвинению в преступлении была задержана Вероника Наумова, которая была опекуном ребенка. По предварительным данным, Далер умер еще в декабре прошлого года и с того момента его тело лежало в гараже.

Спустя полгода, 26 июня, опекунша вдруг заявила, что ребенок пропал. В поисках участвовали больше тысячи человек. Но обнаружили тело сотрудники полиции. Как удалось выяснить корреспондентам «КП-Екатеринбург», о том что опекунша может быть причастна к исчезновению Далера правоохранители заподозрили, когда заметили, что в квартире, где жил Далер, нет личных вещей ребенка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомлённый источник.

В этом гараже 29 июня было найдено тело Далера

В этом гараже 29 июня было найдено тело Далера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На первоначальном этапе отрабатывалась версия, что ребенок действительно сбежал из квартиры. Но при осмотре жилья сразу же возникли вопросы к Наумовой. Выбросила все - от одежды до зубной щетки. Уже на второй день поисков стала отрабатываться версия о том, что самый близкий Далеру человек причастен к его исчезновению, - пояснил «КП-Екатеринбург» инсайдер.

Прощание с Далером состоялось 5 июля. Мальчика похоронили по мусульманским традициям. Сама Вероника Наумова не признает вину в смерти малыша. Как минимум до 26 августа она пробудет под арестом - в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве малолетнего, мошенничестве и истязаниях.

Прощание с Далером состоялось 5 июля

Прощание с Далером состоялось 5 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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