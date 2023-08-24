Для опекунши погибшего Далера ужесточили обвинение

Вероника Наумова признает вину частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно «КП-Екатеринбург» для предполагаемой убийцы 6-летнего Далера Вероники Наумовой ужесточили обвинение.

Следствие переквалифицировало один из эпизодов. Теперь 34-летняя опекунша погибшего мальчика обвиняется по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» (пункты «в» и «д» статьи 105 УК РФ). То есть, в уголовном деле появился дополнительный подпункт, сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе регионального СК данную информацию не комментируют. Как и в суде, где в настоящее время решается вопрос о продлении срока содержания под стражей для Вероники Наумовой.

- В связи с тайной следствия, данную информацию подтвердить не можем, - заявили корреспонденту «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, о гибели 6-летнего Далера стало известно в конце июня нынешнего года. Мальчик жил в приемной семье, в которой всего воспитывалось шестеро детей, трое из которых – приемные. 26 июня опекун Далера Вероника Наумова заявила об исчезновении ребенка. Мальчика искали едва ли не всем городом. Но в ночь на 29 июня оперативники нашли тело ребенка в гараже, который арендовала семья. Труп Далера лежал в спортивной сумке. По данным СК, Далер скончался несколько месяцев назад.

Как мы писали ранее, женщина все это время делала вид, что ее опекаемый жив и даже жаловалась подругам на якобы плохое поведение Далера, а еще получала на него социальные выплаты. За это на Веронику Наумову завели уголовное дело о мошенничестве. Также она проходит обвиняемой по уголовному делу об истязании малолетнего.

Вероника Наумова настаивает на том, что смерть мальчика произошла в результате несчастного случая, а тело ребенка она спрятала якобы потому, что опасалась, что у нее заберут других детей.

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