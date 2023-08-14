Недавно Веронику отправили на экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, не будет присутствовать на ближайшем заседании в Чкаловском районном суде. Женщину взяли под стражу до 26 августа, но в ходе следствия отправили на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Наумовой предъявлены обвинения в мошенничестве (159 УК), истязании (117 УК) и убийстве малолетнего (105 УК). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

- Меру пресечения изберут заочно, без участия Вероники. Чтобы не вывозить ее из стационара. Ее позиция не изменилась: вину в убийстве не признает, хочет вернуться домой, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

26 июня многодетная мать сообщила в полицию о «пропаже» ребенка. Уверяла, что Далер сбежал из квартиры ранним утром. По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 число Вероника Наумова призналась оперативникам, что ребенок умер еще в декабре. А его тело спрятано в гаражном боксе на улице дорожной.

Гараж, в котором нашли тело Далера, по-прежнему опечатан Фото: Олег ГАЛИМОВ

После ареста Наумовой Следственный комитет предъявил обвинения еще двум женщинам. Заведующей садика № 546 , куда ходил Далер, предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (285 УК). Кроме этого, по информации «КП-Екатеринбург», в халатности обвиняется специалист управления социальной политики Евгения В.

Напомним, что ранее муж Вероники Наумовой заявлял о готовности подать на развод и лишить женщину родительских прав.

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