«Как она била мальчика не видел»: опекунша Далера встретилась с мужем на очной ставке

Веронике Наумовой грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователь третьего отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области провел очную ставку с участием 34-летней Вероники Наумовой, обвиняющейся в убийстве 6-летнего Далера, и ее законного супруга Александра. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Во время следственных действий следователь задавал вопросы Наумовой, которая находилась в кабинете в специальной камере.

- Александр также отвечал на вопросы. Как она била мальчика не видел. И объяснил почему. В последние годы он постоянно был в командировках: Сирия, Нагорный Карабах, СВО, - пояснил инсайдер.

Нам удалось связаться с мужем Вероники Наумовой, но Александр отказался комментировать информацию, сославшись на тайну следствия. Адвокат обвиняемой Жанна Калегина воздержалась от заявлений.

- Появившаяся в СМИ информация - полный бред. Никто мне гореть в аду не желал. Никаких вещей я ей не приносил. До этого лишь линзы передавал. Изменилась ли в СИЗО Вероника? Похудела, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Александр.

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что ребенок пропал. Якобы ушел из квартиры, когда все еще спали. Однако через три дня призналась, что тело лежит в арендованном гараже, расположенном в 300 метрах от дома. 30 июня Чкаловский суд арестовал ее на два месяца.

Напомним, что экспертиза не смогла установить точную причину смерти Далера. Ожидается, что Веронику Наумову проверят на вменяемость.

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