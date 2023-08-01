Сейчас Вероника Наумова находится в следственном изоляторе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родных детей 34-летней Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, передали бабушке. Как рассказал «КП-Екатеринбург» муж задержанной, в целях безопасности внуков к себе забрала мама Вероники. Сейчас дети вместе с ней живут на исторической родине – в Новокузнецке.

Ожидается, что в конце августа суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако супруг Вероники не намерен присутствовать на заседании.

- Зачем им [детям] здесь оставаться? Мало ли кто и что может им сказать. У меня тоже работы хватает. Пока я в отпуске, но если придется, то вернусь на СВО. Разрывать контракт не собираюсь. Приду ли я на избрание меры пресечения? А какой смысл? Потом по телевизору посмотрю, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Наумов.

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что ребенок пропал. Якобы ушел из квартиры, когда все еще спали. Однако через три дня призналась, что тело лежит в арендованном гараже, расположенном в 300 метрах от дома. 30 июня Чкаловский суд арестовал ее на два месяца.

Спустя неделю после задержания Наумовой Следственный комитет объявил о новых фигурантах в расследовании смерти Далера. Это заведующая детским садом № 546 «Семицветик», куда ходил мальчик, Анна Гилева. И ведущий специалист районного отдела органов опеки и попечительства.

Гилевой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сотруднице соцзащиты – по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

Напомним, что экспертиза не смогла установить точную причину смерти Далера. А в ближайшее время Веронику Наумову проверят на вменяемость.

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