Наумовой грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Как стало известно «КП-Екатеринбург», ближайший месяц женщина проведет в стационаре областной психиатрической больницы на Сибирском тракте.

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что ребенок пропал. Якобы ушел из квартиры, когда все спали. Однако через три дня призналась, что тело лежит в арендованном гараже, расположенном в 300 метрах от дома. По ходатайству следователя суд арестовал Наумову на два месяца. Бывшей опекунше также предъявлены обвинения по статье 117 УК «Истязание» и части 2 статьи 159 УК «Мошенничество».

- Проверка на вменяемость – обычное дело для преступлений из категории особо тяжких, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

Вероятно, заседание по продлению меры пресечения пройдет без участия Наумовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь муж Вероники опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что тело Далера хранилось в морозильной камере в подполе квартиры. Ранее супруг Наумовой выражал готовность подать на развод. Однако уже в ближайшее время он может вернуться в зону СВО.

- Там никогда не было никаких холодильников. Туда очень неудобно спускаться. Физически невозможно туда холодильную камеру занести, - пояснил «КП-Екатеринбург» Александр.

Напомним, что экспертиза не смогла установить точную причину смерти Далера.

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