В Екатеринбурге родного отца погибшего 6-летнего Далера признали потерпевшим

Родной отец мальчика Худжановиддин Бобиев с 2018 года находился в колонии. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге родного отца 6-летнего Далера, о гибели которого стало известно в конце июня нынешнего года, признали потерпевшим по уголовному делу. Это выяснилось в ходе процесса по продлению меры пресечения для опекуншки погибшего мальчика Вероники Наумовой. Именно ее обвиняют в убийстве 6-летнего Далера.

Напомним, погибший мальчик жил в приемной семье. Всего в ней воспитывалось шестеро детей, трое из которых – приемные. 26 июня опекун мальчика Вероника Наумова заявила об исчезновении Далера. Ребенка искали едва ли не всем городом. Но в ночь на 29 июня силовики сделали страшную находку. В гараже, который арендовала приемная семья, лежало тело Далера. Труп мальчика поместили в сумку. По данным СК, Далер скончался несколько месяцев назад.

Родной отец мальчика Худжановиддин Бобиев с 2018 года отбывал наказание в ИК-10 Екатеринбурга за разбой. 21 августа он вышел по УДО.

- У меня есть дом в Богдановиче. Надеюсь в ближайшее время устроиться на работу, - рассказал Худжановиддин Бобиев в суде.