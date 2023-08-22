«Мне очень больно»: Анна Хилькевич подло подставила уральскую фаворитку Батрутдинова

Ангелину Татарченкову выгнала из шоу актриса Анна Хилькевич, с которой девушка успела подружиться. Фото: из личнго архива Ангелины Татарченковой/ Фото: Даниил ОПАРИН

Красавица из уральской глубинки, покорившая сердце Батрутдинова, вылетела из проекта «Выжить в Дубае». Уходу Ангелины Татарченковой поспособствовала актриса Анна Хилькевич, с которой девушка успела подружиться на шоу. Напомним, по правилам проекта, команда звезд сражается в пустыне с народной командой за 10 миллионов рублей.

СДРУЖИЛИСЬ ПОСЛЕ ФЛИРТА БАТРУТДИНОВА

С первых выпусков 25-летняя жительница села Никольское Ангелина Татарчинкова добротой и стойким характером привлекла внимание не только большинства зрителей, но и закоренелого холостяка Тимура Батрутдинова.

25-летняя жительница села Никольское покорила зрителей добротой и стойким характером. Фото: ТНТ

- Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится, - выпалил Батрудтинов, когда участники плавали вместе на яхте. - Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек, а исключительно как на мать моих детей.

Откровения Батрутдинова смутили Ангелину, но Анне Хилькевич призналась: «Он мне тоже понравился». Актриса посоветовала девушке не торопить события и обсудить возможные отношения после проекта, а сейчас сконцентрироваться на победе.

Тимур Батрутдинов признался актрисе в чувтвах во время поездки на яхте. Фото: кадр из выпуска

- Тимур – классный мужчина. Конечно, тот еще ловелас, но, я знаю, он давно хочет нормальных отношений, - рассказала девушке Анна Хилькевич.

После разговора по душам участницы сдружились и, даже когда Тимур Батрутдинов покинул проект, продолжили поддерживать друг друга.

«ОБЫГРАЛА И ВЫГНАЛА ПОДРУГУ»

Однако в последнем выпуске Анна Хилькевич подставила подругу. Актриса попала в номинацию на вылет. Ее команда должна была выбрать одного участника из команды звезд, который сразится с ней в финальном испытании.

Анна Хилькевич (на фото в центре) подружидлась с Ангелиной Татарченковой, когда перешла из звездной команды в народную. Фото: соцсети Анны Хилькевич

Сама Хилькевич до последнего момента говорила, что хочет противостоять футболисту Павлу Мамамеву, так как только его считает достойным соперником. Но перед голосованием неожиданно заявила, что не хочет выступать против звезд и подговорила большинство участников проголосовать против Ангелины Татарченковой. А затем победила девушку в финале.

- Прости меня, Ангелина! Я своими руками это сделала. У меня чувство вины. Я свою подругу обыграла и выгнала, - заявила актриса после испытания.

Татарченкова, хоть и не могла сдержать слез, ответила достойно: «Аня заслуженно одержала победу. Я благодарна, что попала на этот проект. Здесь у меня исполнилось множество желаний».

Ангелина призналась, что ей было очень больно покидать шоу. Фото: из архива Ангелины Татарченковой

Однако позднее уральская красавица призналась, что с трудом перенесла предательство.

- Я долго собиралась с духом, чтобы посмотреть этот выпуск. Плакала, как в первый раз. Это очень больно и тяжело. Но я не храню обиды на людей. Тем более было бы на что обижаться. Аня была настоящим игроком, она продумывала ходы наперед, выживала. Но я бы так сделать не смогла. Не в моей манере идти по головам. Если я кому-то сделаю больно, то буду прежде всего сама чувствовать боль этого человека. После проекта мы продолжаем общаться, можем списаться и обсудить какие-то темы, - поделилась эмоциями «КП-Екатеринбург» Ангелина Татарченкова.

О том, как сложились их отношения с Тимуром Батрутдиновым участница «Выжить в Дубае» пока предпочла не рассказывать.

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