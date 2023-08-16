Из-за празднования Дня города общественный транспорт будет ходить по-другому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за масштабного празднования Дня города в Екатеринбурге перекрывают десятки улиц, поэтому схему движения общественного транспорта изменили. Транспорт ездит по-другому с 17 по 20 августа.

Рассказываем, как будет ездить общественный транспорт и каких маршрутов коснутся перекрытия.

17 И 18 АВГУСТА

С 22:00 до 24:00 часов по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Московской в обоих направлениях, по улице Татищева от улицы Красноуральской до проспекта Ленина в обоих направлениях закрывается движение трамваев.

Однако некоторые трамваи все-таки будут ездить, но по-другим маршрутам:

– № 2 «Эльмаш – ВИЗ» пусть следования от станций по улицам: Эльмаш – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ;

– № 6 «ЦПКиО – Машиностроителей» пусть следования от станций по улицам: ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – ВИЗ-бульвар –Халтурина – Бебеля - Машиностроителей;

– № 13 «7 ключей – 40 лет ВЛКСМ» пусть следования от станций по улицам: 7 Ключей - Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;

– № 15 «Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ» пусть следования от станций по улицам: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;

– № 16 «Волгоградская – Волгоградская» пусть следования от станций по улицам: Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;

– № 18 «Волгоградская – Шарташ» пусть следования от станций по улицам: Волгоградская – Викулова – ВИЗ-бульвар – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – Шарташ.

С 22:00 до 24:00 по проспекту Ленина, от улицы Хохрякова до улицы 8 Марта, закрывается движение автобусов № 27, 28, 59 - их направят по Репина - Малышева - Карла Либкнехта и дальше по маршруту.

№ 24 к остановке «Поселок Мичуринский» будет перенаправлен по улицам: Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – далее по маршруту; к остановке «микрорайон Компрессорный»: без изменений;

Из-за закрытия движения по проспекту Ленина, от улицы Хохрякова до улицы 8 Марта, 17 и 18 августа с 22:00 до 24:00 автобусы изменят маршруты следующим образом:

https://www.kp.ru/share/i/12/13313219/wr-960.jpg

18 - 20 АВГУСТА

С 01:00 18 августа до 06:00 20 августа по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина, закрывается движения автобусов, в связи с чем маршруты будут двигаться следующим образом:

Схема движения транспорта, фото: скрин с сайта Администрации Екатеринбурга

19 АВГУСТА

С 06:00 до окончания праздничных мероприятий 19 августа по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Московская в обоих направлениях, по улице Татищева от улицы Красноуральская до проспекта Ленина в обоих направлениях закрывается движение.

При этом указанные трамваи будут двигаться по следующим схемам:

– № 2 «Эльмаш – ВИЗ»: Эльмаш – Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ;

– № 6 «ЦПКиО – Машиностроителей»: ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – ВИЗ-бульвар – Халтурина – Бебеля - Машиностроителей;

– № 13 «7 ключей – 40 лет ВЛКСМ»: 7 Ключей – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;

– № 15 «Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ»: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;

– № 16 «Волгоградская – Волгоградская»: Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;

– № 18 «Волгоградская – Шарташ»: Волгоградская – Викулова – ВИЗ-бульвар – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – Шарташ.

С 06:00 до окончания праздничных мероприятий 19 августа по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта, по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев, закрывается движение автобусов, поэтому ряд маршрутов будет двигаться по следующим схемам:

Схема движения транспорта, фото: скрин с сайта Администрации Екатеринбурга

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru