На День города перекроют множество дорог для транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

До празднования юбилея города остается менее двух недель. 300-летие Екатеринбурга в 2023 году с размахом отметят уже 19 августа, ради этого властям придется перекрыть центральные улицы. Но перекрывать движение по случаю празднования 300-летия Екатеринбурга начнут немного раньше - из-за проведения спортивных фестивалей.

Рассказываем, когда и где водителям придется искать альтернативные пути из-за перекрытий дорог по случаю празднования 300-летия Екатеринбурга.

УНИВЕРСИАДА-2023 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ И НА КАКОЙ СРОК

Фестиваль университетского спорта официально откроется 19 августа. Событие станет своеобразной альтернативой Универсиаде, проведение которой перенесли на неопределенный срок. В Екатеринбург съедутся лучшие молодые спортсмены из 37 стран.

Спортивные состязания пройдут на нескольких площадках: во Дворце водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне, во Дворце дзюдо в Академическом, во Дворце игровых видов спорта на Олимпийской набережной, в «Екатеринбург-ЭКСПО», а также в Центре художественной и эстетической гимнастики в Солнечном и в академии тенниса «Гринвич».

Перекрывать дороги начнут за несколько дней до старта соревнований. Ровно в полночь 14 августа и до 2 сентября будет перекрыт весь Экспо-бульвар от въезда на территорию МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» до бульвара Новосинарского.

Новосинарский бульвар тоже перекроют от ЭКСПО-бульвара до улицы Универсиады. Закроют также улицы 100-летия УрФУ и Универсиады.

Схема перекрытия дорог к Фестивалю спорта в Новокольцовском. Фото: Антонина Паутова

Затем с 17 до 30 августа водителей не пустят на улицу Николая Никонова, вдоль дома № 18 до Красного переулка.

С 19 по 30 августа закроются дороги и у остальных спортивных объектов. Не получится проехать вдоль Центра художественной и эстетической гимнастики: от улицы Любви до Нескучной, по бульвару Гармонии, от Лучистой до Золотистого бульвара.

Схема перекрытия дорог к Фестивалю спорта. Фото: Антонина Паутова

Также с 19 августа перекроют движение на улице Чкалова, от проспекта Сахарова до улицы Академика Парина. Ограничения продлятся до 28 августа.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ-2023 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ И НА КАКОЙ СРОК

День строителя с размахом отметят 12 августа в Историческом сквере Екатеринбурга. Там свой концерт даст Леонид Агутин, вместе с ним на сцену выйдет одна из самых популярных групп нулевых – REFLEX, прославившаяся хитами «Сойти с ума», «Падали звезды», «Танцы», «Может быть, показалось».

А вот дороги в Екатеринбурге по случаю Дня строителя - 2023 начнут перекрывать с 00:00 11 августа. Ограничения продлятся до двух ночи 13 августа. Проехать не получится по проспекту Ленина, начиная от 8 Марта до улицы Пушкина.

С 06:00 12 августа и до 19 августа закроют участок на улице Дзержинского, от Горького до Царской, а также улицу Воеводина.

ДЕНЬ ГОРОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ - 2023: ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

Главный день празднования 300-летия Екатеринбурга - 19 августа. В разных частях города выступят группа «Чайф», певица Валерия, бард Александр Новиков, Пелагея, «Хор Турецкого» и множество других артистов. Гуляния будут проходить не только 19 августа, но и в течение недели до этого дня. Перекрытия дорог по случаю празднования 300-летия Екатеринбурга в 2023 году тоже начнутся раньше этой даты.

Движение на два часа закроется 17 и 18 августа - с 22:00 до 00:00 по проспекту Ленина, на участке от Хохрякова до 8 Марта. По Хохрякова, кстати, проехать тоже будет нельзя.

Общественный транспорт и автомобили не пустят на Пролетарскую, от Первомайской до Дзержинского, уже с 22:00 17 августа. Ограничения продлятся до полуночи 19 августа.

С 22:00 18 августа и до самого конца праздника движение закроется на улице Пушкина, от Малышева до Ленина. С 01:00 18 августа до 06:00 20 августа улица 8 Марта, от Малышева до проспекта Ленина, тоже станет недоступна для проезда машин.

Перекрытие дорог на День строителя и День города. Фото: Антонина Паутова

300 ЛЕТ ЕКАТЕРИНБУРГУ: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ 19 АВГУСТА 2023

Самые массовые перекрытия водителей ждут с 06:00 19 августа. Практически все центральные улицы будут закрыты. Среди них:

проспект Ленина, от Московской до Карла Либкнехта; 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина. Кстати, Ельцина также окажется перекрытой до самой Челюскинцев.

Также в этом списке оказалась улица Толмачева, ее закроют от проспекта Ленина до Первомайской.

Улицу Маршала Жукова перекроют от Челюскинцев до проспекта Ленина. Улицу Вайнера - от Антона Валека до проспекта Ленина.

Кроме того, ограничения коснутся улицы Урицкого – на участке от Антона Валека до площади 1905 года.

С 19:00 в День города в Екатеринбурге к перекрытым улицам добавятся участки на 8 Марта - от Куйбышева до Малышева, и на Карла Либкнехта - от Шевченко до Малышева.

Сама улица Малышева будет закрыта от Розы Люксембург до Московской, и в районе перекрестка с улицей 8 Марта.

Улицу Радищева перекроют от Московской до 8 Марта. Правда, общественный транспорт пропускать планируют, но это будет зависеть от обстановки. Также Радищева закроют от улицы Сакко и Ванцетти до 8 Марта.

Празднование Дня города пройдет 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 19 АВГУСТА 2023 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Как «КП-Екатеринбург» сообщили в городской администрации, в этом году во время празднования Дня города 19 августа движение общественного транспорта по проспекту Ленина перекроют от улицы Восточной до Московской.

Карла Либкнехта 19 августа перекроют от Шевченко до Малышева. Ограничения будут и на улице Белинского, в районе перекрестка с Малышева к 22:00 19 августа.

РЕМОНТ ДОРОГ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ - 2023: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

Несмотря на массовые гуляния и праздники, в уральской столице продолжается ремонт дорог сразу в нескольких районах города.

Перекрытия дорог ждут жителей Октябрьского района. Из-за замены тепловых сетей у Шарташского рынка перекроется участок дороги со стороны Восточной улицы с 14 по 18 августа.

Переулок Базовый вместе с Комсомольской улицей и Сибирским трактом ждет самое долгое перекрытие: до 31 декабря 2023 года, от улицы Куйбышева до Сибирского тракта.

До 23 августа ограничат движение на участке улицы Онежской, напротив дома №9. Ограничение связано с работами по благоустройству.

До середины осени, 15 октября, запрет на движение есть на участке улицы Энгельса, от Белинского до Красноармейской. Движение транспорта временно будет проходить по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева.

Ремонт дорог в Екатеринбурге. Фото: Антонина Паутова

В Орджоникидзевском районе тоже ждут перекрытия дорог. От дома №18 на Механическом переулке и до улицы Войкова из-за строительства жилых домов движения не будет до 30 сентября 2025 года. Объезд - по улицам Каширской, Стачек и Войкова.

Из-за ремонта и строительства тепломагистралей движения нет и на улице Бабушкина, от Фронтовых Бригад до дома №12. Ограничение действует до 15 октября. Водителям предлагается объезд по Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.

Нечетная сторона улицы Победы тоже закрыта, на участке от Индустрии и до Ильича, также до 15 октября.

Улица Красных Командиров тоже в списке. Здесь проезд закрыт от Бабушкина до Стачек, но уже только до 23 августа.

Ремонт дорог в Екатеринбурге. Фото: Антонина Паутова

Улица Калинина, от дома №28 по улице Ильича и до дома №22 на Калинина, тоже закрыта. Откроется 20 сентября. В этот же день движение разрешат и на участке от дома №33 на Ильича до дома №31а по улице Калинина. Сейчас проезд закрыт.

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