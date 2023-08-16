В День города общественный транспорт Екатеринбурга будет работать до 01.00

В мэрии рассказали, где будет накапливаться транспорт в День города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города, 19 августа, в Екатеринбурге ожидаются масштабные гуляния, которые закончатся лишь поздно вечером. В связи с этим в городе продлят время работы общественного транспорта. Он будет возить пассажиров до 01.00. Об этом во время объезда Орджоникидзевского района рассказал глава города.

- Развозить жителей Екатеринбурга оперативно будут 51 автобус, а также 43 троллейбуса и 66 вагонов трамваев, - рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

О работе общественного транспорта в День города рассказал мэр Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с тем, что на время праздника многие центральные улицы будут перекрыты, общественный транспорт будет ждать пассажиров на определенных улицах. В частности искать автобусы надо будет на проспекте Ленина, улицах Бориса Ельцина, 8 Марта и Радищева.

Троллейбусы надо «ловить» на улицах Малышева, Белинского и Карла Либкнехта. А трамваи будут ждать пассажиров на участке проспекта Ленина от Вайнера до Московской и у перекрестка Ленина с Московской и с Луначарского.

В среду, 16 августа, глава города совершил обход Орджоникидзевского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбургу - 300 лет: полная программа Дня города - 2023

Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге - 2023 (Подробнее)