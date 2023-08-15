«Предоставим сертификат на бесплатный полет»: в Red Wings извинились перед пассажирами за задержку рейсов

Пассажиры не могли улететь из-за технических неисправностей у двух самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Red Wings извинились перед пассажирами за задержку рейсов. Извинения от имени генерального директора опубликовали в telegram-канале авиакомпании.

- Отдельные извинения - в связи с непозволительной по длительности задержкой - прошу принять пассажиров рейсов WZ-3061, WZ-3062, WZ-3071, WZ-3072, Екатеринбург-Анталья и Анталья-Екатеринбург, - обратился к пассажирам Евгений Солодилин. - Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением. Мы полностью принимаем ответственность за произошедшие задержки.

Напомним, что рейс из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь в 07:20 часов 13 августа. Рейс из Антальи в Екатеринбург должен был вылететь в 21:30 12 августа.

Гендиректор авиакомпании сообщил, что для пассажиров подготовили резервные суда авиакомпании. Вылет рейса WZ3071 Екатеринбург - Анталья запланирован на 15 августа 08:05, WZ3061 Екатеринбург - Анталья - на 15 августа 20:00, WZ3062 Анталья - Екатеринбург - на 15 августа 14:15.

Для пассажиров подготовили резервные суда авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в Red Wings заявили, что рейсы были задержаны из-за внештатной ситуации - одновременного обнаружения технических неисправностей у двух выполнявших рейсы воздушных судов.

- Главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров, - добавил Евгений Солодили. - Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности. Наличие даже минимального риска нештатной ситуации во время полета сделало отправку этих рейсов невозможной.

Гендиректор Red Wings также пообещал, что пассажирам задержанных рейсов в ближайшее время предоставят сертификат на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Таких задержек еще не было»: туристы, застрявшие в Кольцово на двое суток, атаковали офис Red Wings. Туристы, застрявшие на двое суток в Кольцово, атаковали офис Red Wings (подробнее)