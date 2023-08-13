Red Wings впервые прокомментировали задержку рейсов в Екатеринбург и Анталью

Авиарейсы задержали в Турции и Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В авиакомпании Red Wings прокомментировали задержку почти на сутки сразу двух рейсов: из Екатеринбурга в Анталью и из Антальи в Екатеринбург.

Авиарейс WZ-3061 компании Red Wings изначально должен был вылететь из Екатеринбурга в Анталью в 07:20 по местному времени 13 августа, однако пассажиры все еще находятся в ожидании вылета. Такая же ситуация произошла в Анталье, где пассажиры рейса WZ-3062 застряли в аэропорту с вечера 12 августа.

- Пассажирам рейса WZ-3062 были оказаны услуги в соответствии с ФАП-82: предоставлены прохладительные напитки и питание. Представители Авиакомпании находятся в постоянном контакте с пассажирами, информируя о задержке рейса и о предоставляемых услугах. 400 пассажиров рейса WZ-3062 размещены в отеле, организован трансфер, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам рейса WZ-3061 тоже предоставлены напитки и еда. В компании заявили, что ее представители в постоянном контакте с застрявшими пассажирами.

- Информирование пассажиров о задержке рейса в аэропорту Кольцово организовано как визуально, так и аудио оповещением. Также пассажиры были проинформированы смс - сообщениями. Большинство пассажиров рейса не приехали в аэропорт, узнав о задержке рейса, некоторые уехали домой в Екатеринбург. 150 пассажиров размещены в гостинице «Азимут» и в гостинице «A-Hotel»

Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Анталью. Фото: онлайн-табло Кольцово

Сейчас, как сообщают в пресс-службе, известно планируемое время вылетов: рейс из Екатеринбурга в Анталью должен вылететь в 05:55 часов по местному, а рейс в Кольцово запланирован на 22:30 по московскому времени.

Планируемое время вылета из Антальи в Екатеринбург. Фото: сервис "Яндекс.Путешествия"

Точную причину долгой задержки в пресс-службе перевозчика не раскрыли. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что перенос вылета случился из-за отсутствия самолета. Пострадавшие от задержки вылетов туристы в Екатеринбурге рассказывали, что не получали заранее информации, а также контакта с представителями перевозчика тоже не было.

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