Из-за задержки рейса одни уральцы не могут вылететь, а другие вернуться домой из Антальи

Туристы, которые должны лететь рейсами от Red Wings застряли в Екатеринбурге и Антальи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти целые сутки туристы из Екатеринбурга не могут покинуть Анталью. Рейс авиакомпании Red Wings задерживают с 12 августа. Такая же ситуация сложилась в аэропорту Кольцово, где отдыхающие наоборот, сутки не могут вылететь в отпуск заграницу.

По данным онлайн-табло Кольцово, авиарейс WZ-3061 компании Red Wings изначально должен был вылететь из Екатеринбурга в Анталью в 07:20 по местному времени 13 августа. Однако время вылета постоянно увеличивается, в итоге, покинуть уральскую столицу туристы смогут не раньше шести часов утра 14 августа, а это задержка рейса уже почти на сутки. 410 пассажиров до сих пор не получили никаких объяснений от авиакомпании.

«ЛЮДИ УЗНАЛИ ТОЛЬКО В АЭРОПОРТУ»

- Задержка на данный момент выходит около 22 часов. Заранее никто не предупредил. Люди узнали только в аэропорту по надписи на табло. Отель и питание предоставили, - рассказала «КП-Екатеринбург» пассажирка задержанного рейса Дарья.

По ее словам, не все обладатели билета на данный самолет узнали о расселении в отель вовремя. После ее комментария под постом в Telegram-канале Red Wings многие стали спрашивать, куда именно можно пойти переночевать.

- По громкоговорителю ничего не объявляли. Видимо, кто подошел к стойке информации, тот и узнал. Оповещения о переносах тоже не приходят, у меня было только одно сообщение о задержке на несколько часов, - рассказывает девушка.

Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на 22 часа. Фото: онлайн-табло Кольцово

По ее словам, разузнать информацию на горячей линии перевозчика о каких-либо компенсациях за столь долгую задержку не получается: сотрудники отсылают к туроператору.

- Наш оператор пишет во все чаты, но везде тишина. И на горячей линии тоже, они по выходным отдыхают. Был представитель от аэропорта, но ответ общими фразами. Недовольство, конечно, присутствует. Мы, например, теряем двое суток из-за задержки сейчас и из-за изменения полетной программы на обратном рейсе, а это большие деньги, - объясняет Дарья.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие самолета.

- Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице «Азимут». Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам, - комментировали инцидент в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«ДАВАЛИ ТОЛЬКО ВОДУ»

Несколько хуже ситуация складывается у туристов, застрявших уже в Антальи. Рейс авиакомпании Red Wings WZ-3062 должен был вылететь в Екатеринбург в 21:30 по местному времени, но до сих пор уральцы ожидают вылета. Первые восемь часов пассажиры провели в аэропорту, прежде чем их расселили в отель.

- Примерно до 01:30 мы сидели в аэропорту. Затем нас отвели через другой выход – заново проходить паспортный контроль. Потом мы получили багаж и вышли на улицу ждать трансфер до отеля. В аэропорту давали только воду, но не всем хватило. В отеле трехразовое питание, - рассказал один из застрявших в Турции туристов телеканалу «РЕН ТВ».

Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Путешествия"

По данным онлайн-табло на сайте Red Wings, рейс WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург неизвестно, в какое точно время вылетит, так как графа «фактическое время» пустая. На сервисе «Яндекс.Путешествия» уточняется, что прилет в Екатеринбург ожидается в 04:45 13 августа, тогда как изначально по расписанию прибытие планировалось в 03:50 12 августа.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу авиаперевозчика. На момент публикации комментарий не поступил.

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