«Таких задержек еще не было»: туристы, застрявшие в Кольцово на двое суток, атаковали офис Red Wings

Туристы пришли в офис туроператора, чтобы узнать о причинах задержки. Фото: читательница "КП"

Туристы из Екатеринбурга, которые планировали провести отдых в Анталье, пока вынуждены проводить его в Кольцово. Рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings задерживается вторые сутки. По расписанию самолет должен был вылететь 13 августа в 07:20 часов. Однако на календаре уже 14 августа, а по информации на онлайн-табло, вылет ожидается 15 августа в 00:15 часов.

ГДЕ САМОЛЕТ?

Аналогичная ситуация сложилась в турецком городе Анталья, где уральцы тоже вторые сутки ожидают рейс WZ-3062, чтобы улететь домой. То есть самолет из Екатеринбурга должен был прилететь в Анталью и улететь обратно на Урал.

Вечером 13 августа представители перевозчика прокомментировали «КП-Екатеринбург» этот коллапс, но не назвав точной причины массовой и столь долгой задержки.

- Пассажирам рейса WZ-3062 предоставлены прохладительные напитки и питание. Представители Авиакомпании находятся в постоянном контакте с пассажирами, информируя о задержке рейса и о предоставляемых услугах. 400 пассажиров рейса WZ-3062 размещены в отеле, организован трансфер, - говорили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания задерживает рейсы в Екатеринбурге и Анталье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ассоциация туроператоров России также направляла свой запрос в Red Wings.

- В компании авиаперевозчика подтвердили, что причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолета. Рейс в обратную сторону, из Екатеринбурга, задерживается веерно, в связи с поздним прибытием воздушного судна, - отметили в Ассоциации туроператоров России.

Пассажирам рейса WZ-3061 в Кольцово тоже предоставлены напитки и еда. В компании заявили, что ее представители в постоянном контакте с застрявшими пассажирами. По их данным, многие пассажиры просто не приехали в аэропорт, узнав о задержке, часть клиентов уехали домой. 150 человек размещены в гостиницах «Азимут» и A-Hotel.

ОТПУСК В КОЛЬЦОВО С ВИДОМ НА ПАРКОВКУ

Но сами застрявшие в Кольцово люди теряют терпение. По их словам, никаких объяснений и контакта с ними от авиаперевозчика нет. Отчаявшись, туристы атаковали офис Red Wings в надежде узнать что-либо важное.

- Мы опять получаем одни обещания! Пятый раз переносят вылет и ничего конкретного сказать не могут. В офисе компании тоже молчат. Отпуск мечты: гостиница возле Кольцово с видом на парковку, три звезды и все включено. Хотелось бы узнать, когда это закончится, - рассказывает «КП-Екатеринбург» одна из пассажиров злополучного рейса Александра.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» туристы, некоторые из пострадавших уже пытались вернуть деньги за испорченный отдых.

- Наши туроператоры нам говорят ждать, потому что никто не сможет нам вернуть деньги за путевки. Около пяти семей улетели самостоятельно, купив билеты на другой самолет, другой авиакомпании. Да, это затраты из своего кармана, но зато хотя бы несколько дней получится отдохнуть. Кто-то вообще изменил направление, улетели в Сочи. В Кольцово говорят, что таких задержек больше, чем на 24 часа, еще не было. Причем нам, в Екатеринбурге, говорят о том, что мы ждем самолет из Антальи, а застрявшим в Анталье говорят, что самолет летит отсюда. Замкнутый круг, и никакой конкретики.

К делу подключилась омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Уполномоченный по правам человека в Свердловской находится на связи с Уральской транспортной прокуратурой и пассажирами. По ее словам, причиной задержки стало отсутствие самолета из-за ограниченного авиапарка перевозчика, о чем ранее также сообщала Уральская транспортная прокуратура. По ее данным, на сегодняшний день все 410 туристов размещены в гостинице «Азимут».

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