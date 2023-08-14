Red Wings: задержки рейсов между Уралом и Турцией связаны с поломкой самолетов

Авиакомпания Red Wings задержала рейсы почти на двое суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings раскрыла, по какой причине сразу два рейса, в Екатеринбурге и Антальи, задержаны почти на двое суток. Также представители перевозчика наконец рассказали, как одни туристы вернутся на родной Урал, а другие уедут в Турцию.

- Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации. По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании, - прокомментировали в пресс-службе Red Wings

Ситуацию спасет авиакомпания «Икар». Перевозчик на коммерческой основе выдаст дополнительный самолет для вывоза пассажиров обоих задержанный рейсов.

- Борт авиакомпании «Икар» в настоящий момент вылетел из аэропорт Шереметьево в аэропорт Кольцово для отправки пассажиров в Анталию. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии Екатеринбург, - объяснили в авиакомпании.

Ранее перевозчик не сообщал точную причину массовой и долгой задержки. Напомним, рейс из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь в 07:20 часов 13 августа, но пассажиры все еще находятся в Кольцово.

Потерявшие терпение пассажиры атаковали офис компании в надежде узнать, что случилось. В это же время омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила об оказании необходимой помощи пострадавшим туристам.

Рейс из Антальи в Екатеринбург должен был вылететь в 21:30 12 августа. В итоге, спустя несколько часов ожидания, 400 пассажиров расселили в отель, где они находятся до сих пор.

Точное время вылета в пункты назначения на борту «Икар» в Red Wings не сообщают. По информации на онлайн-табло Кольцово, вылет в Анталью назначен на 18:05 14 августа, тогда как до этого планировался вылет в 00:15 15 августа. Рейс из Антальи, также по информации онлайн-табло, прибудет в Екатеринбург в 12:10 15 августа.

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