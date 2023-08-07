Под Березовским заблудившийся пенсионер-грибник 12 часов выживал в лесу без воды

Пенсионера вывезли из леса на квадроцикле Фото: vk.com/lizaalertekb

- Нормально себя чувствую. А у вас ребята вода есть?

Такими словами посреди ночи в лесу встретил своих спасителей 72-летний Вадим Топорков. Еще в пятницу, 4 августа, утром мужчина отправился в лес за грибами. Но вечером он домой не вернулся - заблудился. Поисками мужчины в лесу занялись добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

- Дозвониться до грибника не получилось, поэтому было принято решение начинать активный поиск в лесу, - рассказывают в отряде «ЛизаАлерт».

Всего в лесу мужчина провел около 12 часов. Лишь когда стемнело поисковики на квадроцикле смогли обнаружить его на опушке леса.

- Всего к поискам подключились 18 добровольцев, - рассказывают в поисковом отряде. - Слаженная работа поисковиков и сотрудников МЧС привела к желанному результату: в 22.20 Вадима Алексеевича удалось найти и вывести из леса. Найден. Жив!

В поисковом отряде напомнили, что подобных происшествий сейчас происходит много. За неделю с 31 июля по 6 августа было 12 заявок о поисках пропавших людей. Пожалуй, самый резонансный случай произошел год назад – под Серовом потерялась Любовь Логинова, ушедшая в лес за грибами. Спустя полтора месяца ее тело обнаружили в лесной хижине, где до момента своей смерти женщина зачеркивала в календаре прошедшие дни.