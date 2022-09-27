Пенсионерка, заблудившаяся в лесу, набрела на лесную хижину и полтора месяца зачеркивала дни в календаре до самой смерти

Любовь Логинова пропала в лесу 9 июля. Фото: Ирина Казанцева, поисковой отряд «Полет»

В начале июля в лесу под Серовом потерялась Любовь Логинова. Женщина вместе с сыном и невесткой приехала за грибами. Они разделились, условившись, что к назначенному времени все вернутся к машине, но Любовь к ней так и не вышла. Официальные поиски длились шесть дней. Их проводил поисково-спасательный отряд из Карпинска, а затем их свернули.

- Они сослались на то, что у них нет подтверждения на продолжение работ из Екатеринбурга, - сказал Анатолий, сын пропавшей женщины. Мы позвонили в Екатеринбург по телефону, который нам дали. Там сказали, что поиски прекращены, но ничем это не обосновали. Возможно, много потерявшихся было? Я не знаю. Ничего внятного нам не сказали.

Уже через две недели после пропажи женщины многие потеряли надежду на то, что она еще жива. Лишь сын со знакомыми продолжал искать ее в лесу. А в конце сентября ее все-таки нашли. Оказалось, она полтора месяца после пропажи была еще жива и надеялась, что ее скоро найдут.

ЛЕЖАЛА ПОД НЕСКОЛЬКИМИ ОДЕЯЛАМИ

Тело женщины нашли в субботу мужчины, отправившиеся в лес за клюквой. Она как раз поспела благодаря ударившим холодам. Глубоко в чаще на болотах, примерно в шести километрах от того места, где пропала Любовь Логинова, они увидели небольшой домик. Буквально сарай, сколоченный из досок. Видимо, его сколотили, чтобы укрываться от непогоды какие-то грибники. Никто не знал, что там посреди леса стоит этот дом. Когда мужики из любопытства заглянули внутрь, они увидели койку, накрытую несколькими одеялами. Под одеялами лежала Любовь Логинова. Она была мертва.

После того, как поиски официально завершились, женщина еще полтора месяца жила в лесу, надеясь на спасение. Фото: Ирина Казанцева, поисковой отряд «Полет»

- На стене был календарь, - рассказывает сын погибшей женщины. - Она угольком отмечала в нем дни, которые провела в этом домике. Получается, что заблудившись, она три дня шла по лесу, пока не нашла этот домик. 12 июля она туда пришла. А последняя зачеркнутая дата – 31 августа. Получается, она прожила там больше полутора месяцев.

«КП-Екатеринбург» писала о поисках Любови Логиновой. Наш материал вышел 21 июля. Получается, что в тот момент, когда официальные поиски были уже свернуты, женщина была еще жива.

- Она сильный человек. Из деревенских. Питалась, видимо, тем, что находила. Жила в домике. До последнего надеялась, что ее спасут. Охотники мне сказали, что она все сделала правильно, потому что иначе не прожила бы столько, - объясняет Анатолий. - Хотя какая там еда? Даже клюква только-только созрела. Да и домик – утрировано сказано. Сарайчик там скорее с щелями, который даже не протопить.

ПОПРОЩАЛАСЬ С БЛИЗКИМИ В ЗАПИСКАХ

К концу августа, видимо, Любовь стали покидать силы. Она начала писать угольком прощальные записки для родных и близких.

- Она там прощалась. Ко мне обращалась, говорила, к кому надо обратиться, чтобы помогли с похоронами. Просила позвонить подружкам, - говорит Анатолий.

По словам очевидцев, тело женщины вывезли из домика на болоте в понедельник, 26 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Анатолия, тело из домика уже забрали на судмедэкспертизу. Несмотря на то, что обнаружено она была еще в субботу, сделать это следователи смогли только накануне, так как там труднопроходимая местность.

- Вскрытие только сегодня. Не было транспорта, чтобы вывезти ее. Нужна была гусеничная техника. Но следователи сказали, что смерть не криминальная, - добавляет Анатолий.

По одной из версий, женщина умерла от переохлаждения. При этом, рядом с домиком в некоторых местах ловила сотовая связь, уверяют очевидцы.

Любови Логиновой было 67 лет. Фото: предоставлено родственниками погибшей

- Там, где она находилась, местами была связь. А биллинг нам не дали сделать, чтобы обнаружить ее по телефону. Сказали, что уголовного дела нет – не посчитали нужным его заводить, - вздыхает Анатолий.

Любови Логиновой было 67 лет. Всю жизнь она проработала токарем на заводах в Серове. А в свободное время любила собирать ягоды и грибы в лесу. Дата ее похорон, пока не известна.

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