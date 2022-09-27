«Написала свое имя углем на стене»: грибник рассказал, как нашел в лесу хижину с пропавшей еще в июле пенсионеркой

Любовь Логинова больше полутора месяцев ждала помощи в домике посреди леса. Фото: предоставлено Анатолием Логиновым

В прошлую субботу на болоте глубоко в лесу под Серовом группа мужчин, собиравших ягоды, нашла тело 67-летней Любви Логиновой. Женщина пропала еще 9 июля. Официально ее поиски продолжались шесть дней. После этого ими занимался уже сын пенсионерки с неравнодушными людьми. Как оказалось, Любовь три дня брела по лесу, пока не нашла небольшой домик, построенный кем-то на болотах. В нем она прожила еще около полутора месяцев, надеясь на спасение. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось поговорить с одним из мужчин, нашедших тело женщины в домике.

- В ту местность редко кто заходит. Там есть озеро, бурьяны, а больше и ничего. Туда если кто-то идет, то в основном за клюквой, - рассказывает Антон, один из мужчин, нашедших Любовь Логинову. – Вот и мы пошли за клюквой в субботу. Увидели домик, хотели зайти попить чаю. Домик был из досок сделан и предназначен больше на случай дождя, чтобы пересидеть, если вдруг польет.

Женщина потерялась 9 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При приближении к нему мужчины обнаружили, что кто-то исписал его стены углем. Среди надписей был календарь, на котором Любовь Логинова отмечала дни, прошедшие с того момента, как она нашла домик. Первая дата – 12 июля. Последняя – 31 августа. Предположительно после этого она скончалась.

- Рядом с календарем на внешней стене дома она сразу написала свое имя и фамилию, чтобы сразу было понятно, кто внутри, - говорит Антон. – Также она написала на стене номера телефонов родных, с которыми можно связаться.

В домике была печь-буржуйка. По одной из версий, уголь для письма она взяла из нее. Открыв дверь, мужчины увидели внутри нары, на которых лежало тело.

- Мы увидели одеяла на нарах, через которые проступал силуэт человека. Сколько их было в домике, она все на себя сложила. Видимо, холодно ей было, - вспоминает Антон. – Признаков жизни она не подавала. Мы приподняли одеяла со стороны ног, увидели ноги и сразу вышли на улицу звонить в МЧС.

По словам очевидцев, тело женщины вывезли из домика на болоте в понедельник, 26 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчины сообщили, что Любовь Логинова, пропавшая 9 июля, найдена. Рассказали, где именно они ее нашли. После этого они прождали до вечера рядом с домиком и вернулись домой. Тело из домика сотрудники правоохранительных органов забрали только вчера, так как там труднопроходимая местность. Антон показывал им дорогу.

- Там трясина вокруг. Мы на танкетке вчера доехали, едва не утопили ее, - говорит Антон. – Непонятно, из-за чего женщина погибла. Скорее всего от голода. От холода вряд ли могла, потому что в августе, когда она еще была жива, было тепло. А вот есть на болоте было нечего. Ягода клюква тогда еще не поспела. Грибы в болоте не растут. Из припасов в доме может и было что-то. Но она там жила дольше полутора месяцев. Если и было что-то, она это уже давно съела. Сколько времени то прошло.

«Комсомольская правда Екатеринбург» попросила сотрудников полиции и Следственного комитета прокомментировать ситуацию.

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