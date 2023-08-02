В Екатеринбурге на улице Черепанова построят новое здание для детской художественной школы Лицея №12

Новое здание художественной школы планируют построить на улице Черепанова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Черепанова со следующего года начнутся работы по возведению новой детской художественной школы. Об этом в среду, 2 августа, во время объезда Верх-Исетского района рассказал глава города Алексей Орлов. Он осмотрел помещения детской художественной школы, располагающейся на территории Лицея №12 на улице Бебеля.

Сейчас художественная школа размещается на территории Лицея №12 на улице Бебеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что касается Лицея №12 – очень острый вопрос по детской художественной школе имени Е.Ф. Светланова, - рассказал мэр Алексей Орлов. – Это, наверное, самая последняя художественная школа, которая была открыта в Екатеринбурге. Она появилась в 2006 году. По сути, под школу отдано левое крыло 12-го лицея. Востребованность у художественной школы очень высокая. В ней занимается порядка 400 детей. Но условий для занятий нет.

Сейчас в художественной школе занятия проводятся в маленьких кабинетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В художественной школе дети одновременно занимаются и хореографией, и изобразительным искусством. Однако кабинеты для занятий довольно маленькие.

Примерно так могут выглядеть помещения нового здания художественной школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы приняли решение, поработали с областью – нам передан земельный участок на улице Черепанова, мы его закрепили за художественной школой, - уточнил Алексей Орлов. - Сегодня уже подготовлен эскизный проект. Думаю, где-то к середине августа он будет, и на 2024 год мы будем закладывать деньги на проектирование и строительство новой художественной школы. Туда она переедет. А помещение, которое она занимает сегодня, будет передано в управление 12-му лицею.

Также мэр Алексей Орлов осмотрел бассейн Лицея №12. Он не работал с 2009 года. Рабочие завершают его реконструкцию и уже с 1 сентября в нем смогут учиться плавать дети.